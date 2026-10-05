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Ciencia

Un investigador propone incluir a Lucy al mismo género de humanos modernos y reorganizar nuestro árbol genealógico

Este cambio se basa en estudios genéticos y revisión de fósiles, sugiriendo que algunas especies de Australopithecus están más relacionadas con el género Homo.

La propuesta integra a 5 millones de años de ancestros en este único grupo. Foto: Museo de Ciencias Naturales de Houston
La propuesta integra a 5 millones de años de ancestros en este único grupo. Foto: Museo de Ciencias Naturales de Houston
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Lucy, uno de los fósiles más famosos de la evolución humana, podría recibir un nuevo nombre científico si prospera una propuesta que plantea reorganizar la clasificación de nuestros antiguos parientes. El ejemplar, descubierto en Etiopía en 1974, pertenece hoy a la especie Australopithecus afarensis, pero el investigador Ian Towle plantea incorporarla al género Homo y denominarla Homo afarensis.

La propuesta no parte de un nuevo fósil, sino de una revisión de décadas de hallazgos, estudios genéticos de primates actuales y árboles evolutivos. Towle, investigador del Monash Biomedicine Discovery Institute, sostiene que la división entre Australopithecus, Paranthropus y Homo ya no encaja con toda la evidencia disponible. Sin embargo, se trata de una propuesta, no de un cambio taxonómico aceptado.

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¿Por qué Lucy podría dejar de pertenecer a Australopithecus?

Uno de los principales problemas está en que Australopithecus no parece representar una única rama evolutiva. Según Towle, algunas especies que hoy pertenecen a este género tienen mayor cercanía evolutiva con Homo o Paranthropus que con otros Australopithecus. Por ello, mantenerlas bajo una misma denominación podría ocultar relaciones que los árboles evolutivos actuales muestran con mayor claridad.

La clasificación de Lucy también refleja una antigua forma de separar a nuestros antepasados. En 1983, el tamaño cerebral y otras características ayudaron a establecer la diferencia entre Australopithecus y Homo. Pero los descubrimientos posteriores complicaron esa frontera.

“Lucy se convertiría en Homo afarensis en lugar de Australopithecus afarensis”, explicó Towle a Earth.com, aunque remarcó que su planteamiento todavía no constituye un cambio oficial.

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Los fósiles que cuestionan la división entre Australopithecus y Homo

El registro fósil muestra que las características utilizadas para definir a Homo no aparecieron como un paquete único. Un ejemplo es Homo naledi, hallado en una cueva de Sudáfrica, que tenía un cerebro dentro del rango de Australopithecus y conservaba adaptaciones relacionadas con la capacidad de trepar. Otro caso es Homo floresiensis, de Indonesia, que mantuvo una estatura corporal pequeña.

Estos hallazgos dificultan utilizar el tamaño del cerebro como una frontera clara. Lo mismo ocurre con el bipedismo y las herramientas. “Los cerebros grandes, el bipedismo terrestre completo y el uso de herramientas no forman un paquete ordenado”, señaló Towle. Según su análisis, esas características aparecieron en distintos momentos y combinaciones.

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¿Qué cambiaría en el árbol genealógico humano?

La propuesta reuniría en un género Homo ampliado a los parientes humanos cercanos de los últimos cuatro o cinco millones de años. Towle plantea que el nuevo grupo comenzaría con Australopithecus anamensis, una especie que suele aparecer como una rama separada de los demás Australopithecus, Paranthropus y Homo. Kenyanthropus también quedaría incluido.

En cambio, Sahelanthropus, Orrorin y Ardipithecus permanecerían fuera por la falta de pruebas suficientes para incorporarlos. El cambio tendría un costo: desaparecerían de los nombres algunas diferencias entre grupos que coexistieron y poseían anatomías y dietas distintas. El estudio fue publicado en American Journal of Biological Anthropology, pero Towle reconoce que su propuesta necesita respaldo de otros investigadores. Por ahora, la clasificación de Lucy continúa como Australopithecus afarensis.

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