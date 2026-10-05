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Ciencia

Lo usaban como tope de puerta pensando que era una piedra cualquiera, pero en realidad se trataba de un trozo de ámbar valorado en casi US$1 millón

Su antigüedad y características lo convirtieron en una pieza excepcional, muy distinta de las pequeñas muestras de ámbar que suelen encontrarse.

Durante años, una piedra de ambar de 3,5 kilogramos sirvió como tope de puerta. Foto: iStock
Durante años, una piedra de ambar de 3,5 kilogramos sirvió como tope de puerta. Foto: iStock
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Durante décadas, una mujer de edad avanzada utilizó como tope de puerta una pesada roca rojiza en su vivienda de Colți, un pequeño pueblo en Rumania. La pieza parecía un simple fragmento de piedra recogido de un arroyo, pero después de su muerte, en 1991, un familiar descubrió que aquel objeto ocultaba un valor muy distinto.

Especialistas del Museo de Historia de Cracovia, en Polonia, analizaron el ejemplar por encargo de las autoridades rumanas y determinaron que se trataba de ámbar auténtico, con una antigüedad de entre 38,5 y 70 millones de años. La pieza pesa 3,5 kilogramos y hoy forma parte de la colección del Museo del Condado de Buzău como tesoro nacional protegido.

El extraño tope de puerta que durante décadas pasó desapercibido

La historia comenzó cerca de Colți, una zona situada en las estribaciones de los Cárpatos donde la erosión natural deja al descubierto depósitos de ámbar. La mujer recogió allí el fragmento y lo llevó a su casa, sin conocer su verdadera naturaleza. Durante años, la roca permaneció a la vista como un objeto doméstico más, según informa El País.

Una pepita de ámbar de 3,5 kg encontrada en Rumania. Foto: Museo de Buzau

Una pepita de ámbar de 3,5 kg encontrada en Rumania. Foto: Museo de Buzau

Incluso cuando unos ladrones entraron en la vivienda, el enorme fragmento no despertó su interés. Los delincuentes se llevaron joyas de oro, pero dejaron atrás aquella pieza pesada. Después del fallecimiento de la propietaria, un familiar heredó la casa y sospechó que la roca podía tener mayor importancia de la que aparentaba.

Las autoridades rumanas recibieron el ejemplar y lo remitieron a expertos polacos. El análisis confirmó su origen y estableció una antigüedad de decenas de millones de años. Algunos reportes sitúan su valor en alrededor de 1 millón de euros, equivalente a casi US$1,1 millones, aunque el museo destaca que su importancia científica y cultural no puede medirse solo por su precio.

¿Cómo se formó el enorme bloque de ámbar que apareció en Rumania?

El ámbar procede de la resina que ciertos árboles liberaban para proteger sus heridas y evitar ataques de insectos o enfermedades. Tras quedar sepultada por sedimentos, esa sustancia sufrió transformaciones químicas durante millones de años hasta adquirir la dureza y apariencia características del ámbar.

En Buzău, antiguos bosques de coníferas aportaron grandes cantidades de resina. Los ríos transportaron parte de ese material hacia depósitos sedimentarios, donde quedó preservado. La extracción de ámbar en los alrededores de Colți existe desde la década de 1920.

El ámbar local recibe el nombre de rumanita. Su aspecto destaca por tonalidades que van del rojo oscuro al marrón y casi negro, diferentes de los colores más claros asociados con el ámbar del Báltico.

Una pieza de 3,5 kilogramos que ahora es un tesoro nacional de Rumania

La extraordinaria masa del ejemplar constituye uno de sus principales rasgos. Mientras muchas piezas de ámbar tienen apenas unos gramos, este bloque alcanza 3,5 kilogramos y conserva un registro excepcional de la historia geológica de la región.

El ámbar puede preservar insectos, restos vegetales y pequeñas burbujas de aire, elementos que aportan pistas sobre los ecosistemas del pasado. Sin embargo, el museo todavía no ha publicado un análisis completo de posibles inclusiones dentro de esta pieza.

Desde 2022, el ejemplar permanece expuesto en el Museo del Condado de Buzău y cuenta con protección como tesoro nacional. Aunque algunas publicaciones lo presentan como el mayor fragmento de rumanita del mundo, las autoridades del museo no han confirmado oficialmente ese título.

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