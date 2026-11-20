Bajo una antigua heladería, arqueólogos encontraron una losa de piedra tallada con un caballero que cubría una tumba de hace 700 años La singular imagen tallada probablemente representa al propio caballero que yacía dentro del enterramiento.

Una excavación realizada en 2025 en el centro histórico de Gdańsk, Polonia, permitió descubrir una tumba medieval que permaneció oculta durante siglos bajo un antiguo local de helados. El enterramiento estaba cubierto por una losa de piedra caliza de casi 1,5 metros de largo, decorada con la figura de un hombre vestido con armadura, espada y escudo.

La lápida habría sido elaborada entre finales del siglo XIII y comienzos del XIV. Debajo de ella, los arqueólogos encontraron el esqueleto bien conservado de un hombre, aunque todavía no han conseguido determinar quién fue ni confirmar si perteneció a una orden militar. Por su apariencia, el público comenzó a llamarlo el “Lancelot de Gdańsk”, en referencia al famoso caballero de las leyendas del rey Arturo.

¿Cómo es la lápida medieval encontrada bajo la antigua heladería?

La pieza mide 1,50 metros de largo y fue fabricada con piedra caliza extraída de la isla sueca de Gotland. Su procedencia llamó la atención de los especialistas, pues transportar este material hasta Gdańsk habría requerido recursos y una inversión considerable para la época.

El esqueleto fue rápidamente bautizado por el público como el "Lancelot de Danzig". Foto: ArcheoScan

En la superficie aparece un hombre de pie, representado con una armadura de cota de malla y equipado con una espada y un escudo. Los detalles de la escultura se conservaron de manera excepcional, a pesar de haber permanecido enterrada durante aproximadamente siete siglos en un suelo húmedo, según informó Euronews.

Sylwia Kurzyńska, arqueóloga de ArcheoScan y codirectora de la excavación, destacó el carácter poco habitual de la pieza. Según explicó, existen muy pocas lápidas medievales en Polonia que incluyan representaciones de las personas enterradas.

La conservación de la figura también permite observar elementos del armamento y la vestimenta militar de aquel periodo. Por ello, el descubrimiento no solo tiene importancia arqueológica, sino que ofrece información visual sobre cómo se equipaban los guerreros de la época.

¿Quién fue el hombre conocido como el Lancelot de Gdańsk?

Después de retirar cuidadosamente la losa, el equipo encontró debajo un esqueleto masculino sin objetos funerarios. La ausencia de pertenencias contrasta con la elaboración de la lápida, aunque todavía no existe una explicación definitiva sobre esta diferencia.

Los investigadores consideran que el hombre pudo pertenecer a un grupo social privilegiado. La calidad de la escultura, el uso de piedra importada y su representación con equipamiento militar respaldan esa posibilidad.

La época en la que fue enterrado coincide con la expansión de los Caballeros Teutónicos en la región. Sin embargo, los especialistas no han encontrado inscripciones ni símbolos que permitan relacionarlo directamente con esta orden religiosa y militar.

Por ahora, su nombre y procedencia siguen siendo un misterio. El apodo que recibió hace referencia a Lancelot, uno de los personajes más conocidos de las leyendas artúricas, pero no constituye una identificación histórica.

¿Qué análisis podrían revelar la identidad del guerrero medieval?

Los arqueólogos buscan obtener más información mediante diferentes técnicas. Una de ellas consiste en elaborar escaneos tridimensionales de alta resolución de la lápida para registrar los detalles de la figura y estudiar mejor sus características.

También están previstos análisis químicos y genéticos de los restos humanos. Estos estudios podrían aportar pistas sobre el origen geográfico del hombre, su alimentación y las condiciones en las que vivió.

Otro de los proyectos contempla reconstruir su rostro a partir del cráneo. Esta representación permitiría ofrecer una aproximación de su apariencia durante la vida, aunque no revelaría por sí sola su identidad.

La lápida será sometida a un proceso de restauración antes de su presentación al público. Su recuperación permitirá conservar una pieza poco común del arte funerario medieval y acercar a los visitantes a una etapa de la historia de Gdańsk que todavía guarda preguntas sin resolver.