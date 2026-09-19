Un fósil encontrado en 1985 en la Antártida fue catalogado como un reptil marino; científicos vuelven a examinarlo y descubren que era de un titanosaurio de 6 metros

Un pequeño fósil permaneció durante cuatro décadas en una colección científica sin que nadie reconociera su verdadera identidad. Recuperado en 1985 en la isla James Ross, en la Antártida, fue tratado inicialmente como el resto de un gran reptil marino. Sin embargo, un nuevo análisis determinó que se trataba de una vértebra de la cola de un titanosaurio, un grupo de dinosaurios herbívoros de cuello largo.

El animal vivió hace aproximadamente 82 millones de años, durante el Cretácico Superior, cuando la Antártida tenía un clima muy diferente al actual y albergaba bosques templados. El descubrimiento también tiene una importancia especial: según el estudio publicado en Acta Palaeontologica, esta es la primera pieza de dinosaurio recolectada en la Antártida, aunque su naturaleza no fue reconocida cuando llegó a la colección.

El fósil estuvo almacenado durante cuatro décadas en la colección geológica del British Antarctic Survey en Cambridge. Foto: Tony Jolliffe/ BBC

El fósil permaneció décadas sin ser identificado

El fósil fue recogido por el geólogo del British Antarctic Survey (BAS) Mike Thomson mientras su equipo estudiaba las capas de roca de la isla James Ross. La expedición recuperó numerosos restos de animales marinos y, debido al contexto geológico, la pequeña vértebra terminó almacenada junto con material atribuido a grandes reptiles marinos.

El cuaderno de campo junto a la primera vértebra fósil de dinosaurio encontrada en la Antártida. Foto: British Antarctic Survey

Años después, el paleontólogo y responsable de colecciones del BAS Mark Evans volvió a examinar la pieza y detectó características que no encajaban con esa identificación. Por ello, se puso en contacto con Paul Barrett, especialista en dinosaurios del Museo de Historia Natural de Londres.

Barrett reconoció en la vértebra una combinación de rasgos propia de los titanosaurios. "Créalo o no, esta es la primera pieza de dinosaurio descubierta en la Antártida", señaló el investigador.

La pieza corresponde a una vértebra caudal anterior, es decir, una de las primeras vértebras de la cola. Su estructura, con un extremo ahuecado y una proyección redondeada, permitió establecer que pertenecía a un titanosaurio, aunque el fósil no está lo suficientemente completo como para determinar la especie.

Un titanosaurio pequeño para el tamaño de su grupo

Los titanosaurios fueron dinosaurios herbívoros de cuatro patas que se caracterizaban por sus largos cuellos y colas. El grupo incluye algunos de los animales terrestres más grandes conocidos por la ciencia, pero el ejemplar antártico era considerablemente más pequeño.

Reconstrucción de la vida de un titanosaurio en la Antártida del Cretácico. Foto: Andrew McAfee / Museo Carnegie de Historia Natural

A partir de la vértebra, los investigadores estiman que el animal medía entre 6 y 7 metros de longitud. Sin embargo, pudo tratarse de un individuo joven que aún no había alcanzado su tamaño adulto o de un ejemplar adulto que pertenecía a una especie de dimensiones reducidas.

"Aunque no parece gran cosa a simple vista, en realidad tiene una forma muy característica", señaló Barrett mientras sostenía el fósil. "En cuanto la vi, supe con qué estábamos tratando... era absolutamente seguro que se trataba de un titanosaurio", afirmó. “Esta es una combinación de características completamente exclusiva de este tipo de dinosaurios”.

La vértebra fue encontrada en una roca de origen marino junto a fósiles de ammonites, lo que permitió establecer la antigüedad del depósito. Una posibilidad es que el dinosaurio muriera en tierra y que, después, sus restos fueran transportados hasta el mar, donde terminaron incorporados a los sedimentos del fondo.

¿Cómo era la Antártida cuando vivían los dinosaurios?

Hace unos 82 millones de años, la Antártida no se parecía al continente cubierto de hielo que conocemos actualmente. Durante el Cretácico Superior, la región presentaba bosques templados en los que crecían helechos, palmeras y coníferas.

Estos ecosistemas soportaban además condiciones estacionales extremas, con grandes variaciones en la duración de los periodos de luz y oscuridad. En ese ambiente vivieron diferentes tipos de dinosaurios, incluidos herbívoros y depredadores, además de otros animales que formaban parte de los ecosistemas polares.

La presencia del titanosaurio demuestra que los saurópodos de cuello largo también formaban parte de esa fauna. Aunque el registro fósil de dinosaurios antárticos continúa siendo escaso, incluso un fragmento de apenas unos centímetros puede aportar información sobre la diversidad que existió en el extremo sur del planeta.

El fósil también aporta pistas sobre la dispersión de los dinosaurios

El hallazgo plantea además una cuestión relacionada con la antigua distribución de los continentes. Los titanosaurios son conocidos en numerosos lugares de Sudamérica y también existen registros de estos animales en Nueva Zelanda, mientras que su presencia en Australia no está confirmada de la misma manera.

Durante el Cretácico, los continentes del hemisferio sur tenían una configuración muy diferente porque Gondwana todavía estaba fragmentándose. En ese contexto, la Antártida y la península Antártica se encontraban en una posición que pudo facilitar la dispersión de algunos dinosaurios entre Sudamérica y la antigua Zealandia, la masa continental que incluye a la actual Nueva Zelanda.

El fósil no demuestra que los titanosaurios utilizaran esa ruta. El registro disponible todavía es demasiado fragmentario para reconstruir un recorrido migratorio con certeza. Sin embargo, la presencia de un titanosaurio en la Antártida en ese momento proporciona una pieza adicional para estudiar cómo estos dinosaurios se distribuían por los continentes del sur.

"Demuestra que un lugar que hoy consideramos realmente inhabitable fue, en realidad, un sitio muy habitable y que albergó una enorme variedad de seres vivos", concluyó Barrett.