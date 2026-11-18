Los Centros Emergencia Mujer del MIMP atendieron en 2025 un promedio de 21 casos de violación sexual contra niñas y adolescentes cada día, según datos del Programa Warmi Ñan. El Ministerio Público registró, por su parte, 7.856 denuncias por ese delito durante 2024, de acuerdo con la Fiscalía de la Nación. Con todo, ambas cifras representan apenas la parte visible del problema, pues la mayor parte de los casos nunca llega a denunciarse.

La razón más frecuente es doméstica. El agresor suele estar en casa; en la mayoría de los casos documentados, el perpetrador forma parte del entorno familiar de la víctima.

Esa cercanía impone el silencio, pues denunciar implica enfrentar a alguien del que la propia víctima también depende.

Los Centros Emergencia Mujer del MIMP, que operan en todo el país, son el principal punto de atención para quienes sufren abuso. Sin embargo, su cobertura es desigual y en muchas provincias el acceso es limitado. Pese a ello, llegar al sistema tampoco garantiza justicia.

Tan solo en Lima y Callao, solo 3 de cada 100 denuncias por violación sexual contra menores terminaron en sentencia entre 2012 y 2023. El proceso judicial obliga además a quienes denuncian a relatar el abuso una y otra vez ante distintas autoridades, lo que prolonga el daño en lugar de repararlo.

Las niñas y niños de las comunidades rurales e indígenas son los más expuestos a estas formas de violencia y los menos alcanzados por el Estado. Allí, el agresor raramente enfrenta consecuencias y el daño recae sobre la niña o el niño sin respaldo alguno. Esa asimetría es el resultado de décadas de presencia estatal insuficiente en las regiones donde la vulnerabilidad de los niños es mayor.

Al abuso físico directo se suma hoy la explotación a través de plataformas digitales. Las redes sociales y las aplicaciones de mensajería se convirtieron en espacio de captación de víctimas y distribución de contenido de abuso sexual infantil, con una velocidad que supera la capacidad de respuesta de las autoridades. El Perú carece todavía de una estrategia de prevención proporcional a la escala de ese problema.

Hoy, en el Día Mundial para Prevenir la Explotación, los Abusos y la Violencia Sexuales contra los Niños, la sociedad exige respuestas concretas por parte del Estado no solo para atender los abusos cuando ya ocurrieron sino, y sobre todo, para prevenirlos.