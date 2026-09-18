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Ciencia

Mancharte las manos con tierra podría ser bueno para tu salud: los científicos descubrieron cómo influye en la piel

Los participantes del experimento se frotaron las manos con tierra y musgo, lo que resultó en un aumento temporal de bacterias. A pesar de parecer limpias, la diversidad microbiana aumentó notablemente.

El contacto con tierra, musgo y plantas podría beneficiar la salud de la piel, revelando un aumento en la diversidad de microorganismos tras un experimento en Finlandia.
El contacto con tierra, musgo y plantas podría beneficiar la salud de la piel, revelando un aumento en la diversidad de microorganismos tras un experimento en Finlandia. | Foto: Magnific
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Tocar tierra, musgo o plantas podría tener un efecto inesperado en la salud de la piel. Mira Grönroos, ecóloga e investigadora sobre la relación entre naturaleza y salud del Instituto Finlandés de Medio Ambiente, estudió qué ocurre cuando las personas entran en contacto con estos elementos naturales.

En el experimento, los participantes se frotaron las manos durante 20 segundos con tierra, turba y musgo. El estudio encontró un aumento en la abundancia y variedad de microorganismos de la piel, incluso después de que las manos fueran enjuagadas con agua.

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El contacto con la tierra cambia los microorganismos de la piel

La piel alberga una comunidad de microorganismos que puede contribuir a mantener su equilibrio. Los investigadores observaron que el contacto con materiales naturales ricos en microbios aumentaba, al menos temporalmente, la diversidad de bacterias presentes en la superficie cutánea.

“A simple vista las manos parecían limpias, pero el cambio fue enorme”, explica Grönroos a la BBC. Sin embargo, la investigadora también señaló que la microbiota cutánea regresaba rápidamente a un estado similar al que tenía antes del experimento.

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La naturaleza también podría influir en el sistema inmunológico

Otros experimentos realizados en Finlandia analizaron qué sucedía con niños que jugaban regularmente en espacios con suelo forestal y otros materiales naturales. Quienes estuvieron expuestos a estos ambientes presentaron una mayor diversidad microbiana en la piel y una menor presencia de posibles patógenos.

Los investigadores también detectaron modificaciones en determinados marcadores inmunológicos, entre ellos las citocinas, relacionados con la regulación de las defensas.

Aun así, Grönroos advierte que “todavía no podemos afirmar que el contacto con la naturaleza garantice que no se padecerá asma”, aunque los resultados apuntan a una posible relación con una menor probabilidad de desarrollar algunos trastornos inmunológicos.

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