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Desviaron sus ríos hacia huertos y campos de cultivo: Irán dejó literalmente al aire libre 8.000 millones de toneladas de sal del lago Urmia

La desaparición del lago convirtió su antiguo lecho en una enorme fuente de polvo salino que amenaza los cultivos, las reservas de agua y a millones de habitantes de la región.

El desvío de un río en Irán expone al aire toneladas de sal del lago Urmia. Foto: iStock
El desvío de un río en Irán expone al aire toneladas de sal del lago Urmia. Foto: iStock
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Durante miles de años, el lago Urmia fue uno de los grandes lagos salados del planeta. Ubicado en el noroeste de Irán, llegó a cubrir entre 5.200 y 6.000 km². Sin embargo, la construcción de represas en los ríos que lo alimentaban y el uso intensivo de agua para la agricultura redujeron de forma drástica su superficie.

El resultado quedó expuesto con claridad en 2023. Las imágenes satelitales del programa Landsat de la NASA mostraron que el lago estaba prácticamente seco. En lugar de la extensa superficie de agua, quedó una enorme costra blanca de sal. Si el lago permanece completamente seco, alrededor de 8.000 millones de toneladas de sal podrían quedar expuestas al aire y ser transportadas por el viento.

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El lago Urmia perdió casi toda su superficie

La transformación ocurrió en pocas décadas. A comienzos de la década de 1970, el lago todavía ocupaba una gran extensión, pero su superficie comenzó a reducirse de manera acelerada. Para agosto de 2011, había quedado en 2.366 km² y, apenas dos años después, se había reducido a unos 700 km².

Cristales de sal en el lago Urmia. Foto: Britannica

Cristales de sal en el lago Urmia. Foto: Britannica

En 2014, las estimaciones señalaban que el lago había perdido cerca del 90% de su superficie en 45 años. Aunque posteriormente experimentó algunos periodos de recuperación, el alivio fue temporal. Las lluvias torrenciales de 2018 y 2019 permitieron que parte del agua regresara al lago, pero no lograron revertir la tendencia.

En otoño de 2023 llegó uno de los momentos más críticos: el lago estaba prácticamente seco. El agua que durante siglos ocupó la depresión había dejado al descubierto el fondo salino.

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Ocho mil millones de toneladas de sal quedaron expuestas

La desaparición del agua no significa que el problema haya terminado. Al contrario, el enorme depósito de sal que permanecía bajo el lago quedó expuesto a la atmósfera.

Una investigación publicada en Science of the Total Environment estima que el lago contiene unos 8.000 millones de toneladas de sal. Otros estudios sitúan la cantidad entre 6.500 y 10.000 millones de toneladas, dependiendo del método utilizado para calcularla.

El viento puede levantar parte de este material y transportarlo a grandes distancias. Se han registrado desplazamientos de partículas salinas de hasta 370 millas, unos 595 kilómetros. El fenómeno puede generar tormentas de polvo salino capaces de afectar zonas alejadas del antiguo lago.

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El problema también amenaza a los campos de cultivo

La situación tiene una particular paradoja. El agua de los ríos fue desviada para abastecer los cultivos y ampliar la agricultura en los alrededores, pero esa misma presión sobre los recursos hídricos contribuyó a reducir el aporte de agua que recibía el lago.

Ahora, el polvo y la sal que se desprenden de su lecho pueden perjudicar precisamente a esas áreas agrícolas. Las tormentas salinas pueden dañar los cultivos y reducir las cosechas, mientras que la acumulación de sal también puede afectar las reservas de agua subterránea.

El problema no se limita a la agricultura. La exposición de grandes cantidades de sal y polvo genera preocupación por sus posibles efectos sobre la salud de las poblaciones cercanas. Entre los riesgos mencionados se encuentran enfermedades respiratorias, hipertensión y otros problemas asociados con la salinización y la exposición a partículas.

Irán busca recuperar el lago, pero el avance es limitado

La desaparición del lago Urmia también se convirtió en un problema político y social para Irán. Las autoridades han planteado distintas alternativas para intentar recuperar parte del ecosistema, entre ellas transferencias de agua desde otras cuencas, restauración de algunos afluentes e intervenciones destinadas a favorecer las precipitaciones.

Sin embargo, recuperar el lago resulta complicado después de décadas de reducción de sus fuentes de agua. Los periodos de lluvias intensas han demostrado que el nivel puede aumentar, pero también que esas recuperaciones pueden ser pasajeras.

La crisis de Urmia deja así una advertencia que va más allá de las fronteras iraníes. Cuando la agricultura consume una parte importante del agua disponible y el clima añade nuevas presiones, los grandes lagos salados pueden comenzar a desaparecer. Y cuando el agua se va, lo que queda en el fondo puede convertirse en un nuevo problema para las personas que viven alrededor.

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