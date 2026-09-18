Los 15 años de Sinfonía por el Perú

Este sábado 19, Juan Diego Flórez ofrecerá un concierto en el Convexia Expo Center de Surco con el que celebrará los 15 años del proyecto social Sinfonía por el Perú.

De acuerdo con nuestra información, las entradas están casi agotadas. Aunque tampoco es para alarmarse, porque no será la última vez que se tenga al artista en nuestro país.

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Dejando de lado el espectáculo, el subrayado principal de la jornada es la consolidación de un proyecto que, desde el ámbito cultural, ha tenido el poder de cambiar las vidas de muchos niños y jóvenes peruanos en situación de vulnerabilidad.

El Estado tiene una deuda pendiente con lo más importante: su infancia. Si hubiera sentido común en el Estado, la infancia no tendría que ser una tarea por hacer. Ante ese vacío es que existen instituciones como Sinfonía por el Perú. Llegar a los 15 años no es fácil. Además, Flórez ha tenido la cualidad de convocar a gente capacitada. Por ejemplo, en la dirección ejecutiva de SPP está Gabriela Perona.

¿Sirve de algo la cultura?, es la pregunta recurrente que se formulan los que no conocen la radiación de la cultura y el impacto que ella puede generar en las personas. Este aniversario de Sinfonía por el Perú es la mejor respuesta.