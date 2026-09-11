Mucho más antigua de lo que se creía: la Gran Pirámide de Egipto habría sido construida en la Edad de Piedra, hacia 40.000 a. C

Un ingeniero se basó en la erosión de la Gran Pirámide para determinar su antigüedad. Foto: WB

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Una nueva hipótesis sobre la Gran Pirámide de Giza plantea que el monumento podría ser mucho más antiguo de lo aceptado por la egiptología. El ingeniero Alberto Donini, de la Universidad de Bolonia, desarrolló un método basado en la erosión de la piedra caliza y obtuvo fechas que sitúan su posible construcción mucho antes del reinado de Keops, hacia 2560 a. C.

El trabajo, publicado en enero de 2026 en ResearchGate, analiza doce puntos de su base. Su propuesta, llamada Método de Erosión Relativa (REM), compara superficies que permanecieron protegidas por el revestimiento hasta la época medieval con otras expuestas desde la construcción. El estudio todavía no ha pasado por una revisión por pares independiente.

¿Qué hallazgos obtuvo el estudio de erosión?

Donini partió de que parte del revestimiento exterior de la Gran Pirámide desapareció con el tiempo y el terremoto en 1303 aceleró el proceso. Algunas piedras quedaron enterradas bajo la arena y conservaron sectores que, según el investigador, podían servir como referencia para calcular cuánto material perdió la estructura por la exposición ambiental.

La erosión uniforme se manifiesta como una superficie lisa o pulida o, en algunos casos, como una apariencia estratificada de la roca erosionada o desgastada. Foto: Alberto Donini/Universidad de Bolonia

A partir de esas diferencias, el modelo arrojó periodos de exposición desde unos 5.700 años hasta más de 54.000. El promedio ubicó la construcción hacia 22.941 a. C. y el intervalo estadístico principal quedó entre 8.954 a. C. y 36.878 a. C. Donini estimó una probabilidad de 68,2% de que la pirámide se encuentre dentro de ese rango.

El informe también plantea que Keops pudo restaurar una estructura mucho más antigua y después asociarla a su reinado, en vez de levantar el monumento desde cero. El propio autor, no obstante, advierte que el REM no ofrece una fecha exacta, sino una ventana probabilística sobre el tiempo de exposición de la roca.

¿Dónde falla este método de datación?

El principal problema del modelo está en una suposición difícil de comprobar: que la piedra caliza se erosiona a un ritmo estable durante miles de años. Egipto atravesó grandes cambios climáticos y, durante el Periodo Húmedo Africano, las lluvias fueron más intensas que hoy. Ese escenario pudo acelerar el desgaste de las superficies.

Base de la pirámide de Keops con los pocos bloques de piedra caliza que aún se conservan del revestimiento. Foto: Alberto Donini/Universidad de Bolonia

Otros factores complican el cálculo, como el viento, los periodos en que la base quedó cubierta por arena, la actividad de microorganismos y el deterioro causado por el turismo. El método además presupone que las superficies comparadas tenían una composición y un estado inicial semejantes, algo que aún no cuenta con verificación independiente.

¿Qué indica la evidencia actual?

La datación aceptada por la egiptología sitúa la construcción de la Gran Pirámide hacia 2560 a. C., durante la IV Dinastía. Esa conclusión no depende de una sola técnica. Los arqueólogos la relacionan con la evolución de la arquitectura egipcia, la cerámica encontrada en Giza y las inscripciones de tumbas y canteras vinculadas al reinado de Keops.

Las pruebas de radiocarbono apuntan al mismo periodo. Investigadores han usado materiales orgánicos asociados a monumentos egipcios, incluidos restos vegetales y carbón presente en morteros, para ajustar las cronologías. Estos métodos sufren menos por las variaciones climáticas que un modelo de erosión. Por ahora, la propuesta de Donini abre un debate llamativo, pero no desplaza la fecha respaldada por la evidencia arqueológica establecida.