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Ciencia

Un hombre salió con su detector de metales y encontró 4,5 kilos de plata enterrados hace unos 1.000 años

El hallazgo reúne monedas de distintas regiones de Europa, piezas de plata y joyas.

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Un hombre salió con su detector de metales y encontró 4,5 kilos de plata enterrados hace unos 1.000 años
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Una búsqueda con detector de metales terminó en un hallazgo histórico cerca de Sysmä, Finlandia. Kalle Lappinen localizó dos depósitos con aproximadamente 4,5 kilos de plata que permanecían enterrados desde la época vikinga: contienen miles de monedas, un brazalete y otras piezas procedentes de distintas regiones de Europa y del mundo islámico. El descubrimiento constituye el mayor tesoro de monedas de este periodo encontrado hasta ahora en el país.

Lappinen localizó los objetos el 3 de septiembre y avisó de inmediato al Museo Histórico de Lahti. Al día siguiente, un equipo de arqueólogos acudió al lugar para examinar y recuperar las piezas de forma adecuada, según un comunicado. El conjunto permanecía dividido en dos depósitos, enterrados entre piedras a unos 45 centímetros de profundidad y separados por unos 12 metros. Los objetos podrían corresponder al periodo comprendido entre los años 1000 y 1050, aunque todavía no existe una fecha precisa para el entierro.

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¿Cómo fue descubierto el mayor tesoro de plata de la época vikinga en Finlandia?

El descubrimiento ocurrió en una zona boscosa situada junto a un afloramiento rocoso. Según Esko Tikkala, arqueólogo del Museo Histórico de Lahti que dirigió la excavación, cada depósito permanecía dentro de recipientes hechos con corteza de abedul. La ubicación también llamó la atención porque durante los últimos diez años se han identificado otros tesoros enterrados en la misma región.

Además de monedas de plata procedentes de diversos lugares, el tesoro contiene joyas de plata y

Además de monedas de plata procedentes de diversos lugares, el tesoro contiene joyas de plata y "plata de desecho" utilizada para pagos. Foto: Museo de Lahti

El tesoro aún no ha sido completamente limpiado, separado ni contabilizado, pero contiene miles de piezas, señaló Tikkala. "Hay bastantes monedas en este tesoro", explicó a Live Science. "No he tenido tiempo de examinarlas todas".

El siguiente paso será estudiar el lugar y sus alrededores antes de que expertos en monedas de la época analicen cada ejemplar.

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¿Qué objetos y monedas contiene el tesoro encontrado cerca de Sysmä?

El conjunto reúne monedas procedentes de territorios que corresponden a zonas de la actual Alemania, Suecia y Gran Bretaña. También aparecieron algunos dírhams, monedas de plata acuñadas en el mundo islámico. Este tipo de piezas ya había aparecido en otros hallazgos de Finlandia y, en esos casos, suelen corresponder al periodo entre los años 800 y 1050.

El tesoro había sido colocado en dos recipientes de corteza que luego fueron enterrados a varios metros de distancia. Foto: Museo de Lahti

El tesoro había sido colocado en dos recipientes de corteza que luego fueron enterrados a varios metros de distancia. Foto: Museo de Lahti

Entre los objetos destaca un brazalete de plata y varias piezas de la llamada plata de pago. Se trata de fragmentos de plata que podían cortarse en porciones más pequeñas y utilizarse para realizar transacciones según su peso. Solo por el valor actual del metal precioso, el conjunto tendría un precio cercano a los 10.000 dólares.

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¿Por qué el hallazgo no significa que fue enterrado por vikingos?

Aunque los objetos pertenecen a la época vikinga, eso no demuestra que sus propietarios fueran vikingos. Tikkala señaló que el término describe un periodo histórico, pero no implica que existiera una presencia vikinga en Finlandia equivalente a la de Suecia, Noruega o Dinamarca.

El anterior mayor tesoro finlandés de este periodo apareció en Nousiainen en 1895. Contenía más de 1.700 monedas de plata, pero pesaba aproximadamente la mitad que el nuevo hallazgo. Ahora, los investigadores deberán identificar las piezas de Sysmä y estudiar su contexto. Los resultados permitirán conocer con mayor precisión la composición y procedencia de este extraordinario conjunto arqueológico.

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