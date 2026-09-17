Científicos descubren que un popular alimento fermentado puede ayudar a eliminar los microplásticos del cuerpo

Una bacteria presente en el kimchi, uno de los alimentos fermentados más conocidos de Corea del Sur, mostró una capacidad notable para adherirse a diminutas partículas de plástico. El hallazgo procede de investigadores del World Institute of Kimchi (WiKim), un instituto financiado por el Gobierno surcoreano, que estudió una cepa capaz de atrapar nanoplásticos dentro de condiciones similares a las del intestino.

El microorganismo analizado fue Leuconostoc mesenteroides CBA3656, una bacteria ácido-láctica aislada del kimchi. Los nanoplásticos, partículas de menos de 1 micrómetro, pueden surgir cuando objetos plásticos de mayor tamaño se degradan y llegar al organismo a través de alimentos y agua. Debido a su reducido tamaño, existe preocupación científica sobre su posible paso por la barrera intestinal y su acumulación en órganos como los riñones y el cerebro.

¿Cómo actúa la bacteria del kimchi contra los nanoplásticos?

El equipo dirigido por Se Hee Lee y Tae Woong Whon examinó la capacidad de CBA3656 para adherirse a nanoplásticos de poliestireno. En condiciones habituales de laboratorio, la cepa alcanzó una eficiencia de adsorción del 87%, una cifra cercana al 85% registrado por la bacteria de referencia Latilactobacillus sakei CBA3608.

La bacteria mencionada Leuconostoc mesenteroides CBA3656, fue aislada del kimchi, pero eso no significa que todas las variedades comerciales o caseras contengan exactamente esa misma cepa en la misma cantidad.

La diferencia apareció con mayor claridad cuando los científicos reprodujeron condiciones similares a las del intestino humano. En ese entorno, la bacteria de referencia redujo su capacidad de unión hasta apenas un 3%. CBA3656, en cambio, conservó una adsorción del 57%. Este resultado indica que el microorganismo mantuvo una interacción considerable con las partículas incluso bajo condiciones digestivas simuladas.

El experimento en ratones mostró una mayor eliminación de partículas por las heces

Los investigadores también realizaron pruebas con ratones libres de gérmenes, tanto machos como hembras. Los animales que recibieron la cepa CBA3656 expulsaron mediante las heces más del doble de nanoplásticos que aquellos que no recibieron el microorganismo. Para el equipo, este resultado respalda la posibilidad de que la bacteria una las partículas dentro del intestino y facilite su salida del organismo.

Sin embargo, los resultados todavía corresponden a experimentos de laboratorio y a un modelo animal. El estudio no demuestra que consumir kimchi permita eliminar nanoplásticos del cuerpo humano. Sehee Lee, investigadora principal, señaló: "Nuestros hallazgos sugieren que los microorganismos derivados de alimentos fermentados tradicionales podrían representar un nuevo enfoque biológico para abordar este desafío emergente". El grupo continuará con la investigación de los recursos microbianos del kimchi y su posible utilidad frente a la contaminación por plásticos.