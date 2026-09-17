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Ciencia

Nueva especie para la ciencia en Bolivia: identifican a un raro felino al que confundían con un tigrillo

El estudio del ADN de 38 ejemplares permitió a los científicos descubrir diferencias que hasta ahora habían pasado inadvertidas y conocer mejor la historia de estos felinos.

Un gato salvaje fue identificado como una nueva especie de felino en Bolivia. Foto: Fernando Faciole
Un gato salvaje fue identificado como una nueva especie de felino en Bolivia. Foto: Fernando Faciole
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Un pequeño felino de los bosques nublados de los Yungas de Bolivia, considerado durante años como un tigrillo, pertenece en realidad a una especie desconocida para la ciencia. El animal recibió el nombre de Leopardus tilcayo, en reconocimiento a las comunidades de la zona que lo llamaban tilcayo. El hallazgo constituye la primera descripción de una nueva especie de felino en más de un siglo.

El hallazgo publicado en Current Biology surgió a partir de un estudio genómico que examinó 38 ejemplares del género Leopardus, procedentes de ocho países de Latinoamérica. El material incluyó animales vivos y muestras conservadas en museos. Los resultados permitieron distinguir cinco especies dentro de este grupo de pequeños felinos americanos y revelaron que el tilcayo evolucionó de forma independiente durante unos 1,4 millones de años.

¿Qué características tiene el felino que fue confundido con un tigrillo?

El tilcayo tiene un tamaño parecido al de un gato doméstico, aunque pesa cerca de 1,4 kg. Su cuerpo mide entre 45 y 50 centímetros y su cola suma unos 25 centímetros. También presenta diferencias frente a las oncillas: sus manchas son más grandes, la cola es más larga y delgada y el pelaje tiene una tonalidad más apagada.

El ejemplar tipo de la especie de gato tigre recientemente identificada, Leopardus tilcayo , originaria del bosque nuboso boliviano. Foto: Paola Nogales-Ascarrunz

El ejemplar tipo de la especie de gato tigre recientemente identificada, Leopardus tilcayo , originaria del bosque nuboso boliviano. Foto: Paola Nogales-Ascarrunz

El ejemplar que permitió establecer la nueva especie es un macho de diez años que vive en el Santuario de Vida Silvestre Senda Verde. Fue encontrado por un niño cuando era cachorro y permaneció durante un año con una familia local antes de llegar al refugio en 2017.

"Es más activo de noche que de día", explicó Paola Nogales-Ascarrunz, coautora del estudio. "Hemos encontrado restos de pequeños roedores en muestras de heces, lo que indica que forma parte de su dieta. Pero tenemos información limitada sobre su biología y estilo de vida".

¿Cómo descubrieron que el tilcayo era una especie diferente?

Antes del análisis genético, el animal era considerado un tigrillo (Leopardus tigrinus), una especie que vive en Perú y está estrechamente emparentada. Sin embargo, la secuenciación completa del genoma permitió identificar diferencias que demostraron que se trataba de un linaje independiente. El equipo también confirmó la existencia diferenciada de L. guttulus, L. pardinoides, L. emiliae y L. tigrinus.

La especie recién descubierta Leopardus tilcayo , fotografiada en el Refugio de Animales La Senda Verde en La Paz, Bolivia. Foto: Paola Nogales-Ascarrunz

La especie recién descubierta Leopardus tilcayo , fotografiada en el Refugio de Animales La Senda Verde en La Paz, Bolivia. Foto: Paola Nogales-Ascarrunz

Los investigadores estiman que el antepasado común del tilcayo y sus parientes más cercanos vivió hace alrededor de 1,4 millones de años. Según el estudio, los cambios ecológicos pudieron fragmentar los ecosistemas y aislar algunas poblaciones. Jonas Lescroart, coautor de la investigación, señaló que este es el primer felino nuevo descrito desde el gato de las pampas uruguayo (Leopardus fasciatus), identificado en 1923.

¿Cuántos tilcayos quedan en los bosques de Bolivia?

La cantidad de tilcayos que sobrevive en libertad todavía es desconocida. “No tenemos una estimación del tamaño actual de la población del tilcayo. Para tenerla, hay que hacer un trabajo de campo intensivo”, afirmó Lescroart. El investigador advirtió que este trabajo resulta urgente para evaluar el riesgo de extinción y establecer medidas de conservación.

Nogales-Ascarrunz instala cámaras trampa en los bosques de los Yungas para documentar la presencia de la especie, conocer su distribución y estudiar sus necesidades de hábitat. La región enfrenta amenazas como la deforestación y la minería, mientras que los científicos también señalan el cambio climático, la caza y las infecciones transmitidas por animales domésticos.

“La protección legal y la planificación de la conservación dependen en gran medida de la descripción formal de las especies”, destacaron los autores de la investigación.

Actualmente, la Lista Roja de la UICN clasifica al gato tigre del norte y al gato tigre del sur como especies vulnerables con poblaciones en declive, pero estas categorías de riesgo podrían cambiar ahora.

“Las especies que actualmente se consideran ‘vulnerables’ bajo la denominación única de ‘gato tigre del norte’ podrían pasar a estar en peligro de extinción si se evalúan individualmente”, declaró a Live Science Jonas Lescroart, biólogo evolutivo de la Universidad de Amberes (Bélgica) y coautor del nuevo estudio.

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