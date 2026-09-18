Las abejas entran por primera vez en la categoría de “en peligro de extinción” en Europa: población podría caer 56% en 10 años

El informe advierte que, sin nuevos individuos de colonias manejadas, las poblaciones de abejas podrían reducirse un 56% en la próxima década. | Foto: Magnific

El informe advierte que, sin nuevos individuos de colonias manejadas, las poblaciones de abejas podrían reducirse un 56% en la próxima década. | Foto: Magnific

Las abejas melíferas que viven en libertad en Europa fueron incluidas por primera vez en la categoría de “en peligro de extinción” de la Lista Roja por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). La clasificación se basa en una investigación de la Universidad de Hohenheim que analizó más de 1.600 sitios de anidación en 15 países.

El estudio advierte que las poblaciones de estas abejas podrían reducirse un 56% en los próximos 10 años si no reciben nuevos individuos provenientes de colonias manejadas por apicultores. La pérdida de hábitat y la escasez de alimento se encuentran entre las principales amenazas.

La investigación destaca que la desaparición de lugares para anidar y el uso de pesticidas son las principales amenazas para estas abejas.

Las abejas silvestres dependen de las colonias manejadas

Las abejas melíferas silvestres construyen sus nidos en cavidades de árboles, grietas de rocas y paredes huecas, lejos de las colmenas utilizadas por los apicultores. Según la investigación, estas colonias representan cerca de una sexta parte del total de abejas melíferas de Europa.

Sin embargo, muchas de estas poblaciones no se mantienen completamente aisladas de la apicultura. Los enjambres que abandonan las colmenas pueden instalarse en espacios naturales, mientras que las reinas jóvenes pueden aparearse con zánganos de colonias silvestres. Por ello, los investigadores señalan que no existe una separación biológica absoluta entre ambos grupos.

Pérdida de hábitat y pesticidas amenazan a las colonias

La desaparición de árboles viejos reduce los lugares disponibles para que las abejas construyan sus nidos, mientras que la transformación de los paisajes naturales disminuye las fuentes de polen y néctar. A esto se suman la expansión urbana, el uso intensivo del suelo y otros cambios ambientales.

Los investigadores también identifican como amenazas a los pesticidas, patógenos y especies invasoras. Al mismo tiempo, advierten que las colonias silvestres poseen una importante diversidad genética que podría favorecer la resistencia frente a enfermedades como el ácaro Varroa y aportar características útiles para la apicultura.