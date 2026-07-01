Durante 82 años, 2 toneladas de oro japonés están esperando a ser extraídas del fondo del océano

El oro sigue sin aparecer y algunas partes del submarino japonés son inaccesibles hasta ahora. Foto: Gemini IA

El oro sigue sin aparecer y algunas partes del submarino japonés son inaccesibles hasta ahora. Foto: Gemini IA

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Más de ocho décadas después de su hundimiento en pleno océano Atlántico, el submarino japonés I-52 continúa guardando uno de los tesoros perdidos más valiosos de la Segunda Guerra Mundial. Aunque el pecio fue localizado tras décadas de búsqueda, las 2,2 toneladas de oro que transportaba siguen sin ser recuperadas.

El submarino de la Armada Imperial Japonesa, conocido oficialmente como I Gō Dai Gojūni Sensuikan o I-52, zarpó desde Kure, Japón, el 10 de marzo de 1944 con destino a la Francia ocupada por la Alemania nazi. Su misión secreta consistía en encontrarse con un submarino alemán cerca de Lorient para entregar un cargamento de oro destinado a pagar la tecnología militar que Alemania había suministrado a las fuerzas japonesas.

Además del oro —que actualmente tendría un valor superior a los 100 millones de dólares—, la embarcación transportaba toneladas de tungsteno y molibdeno, así como opio y cafeína. Durante una escala en Singapur, además cargó quinina, caucho natural y lingotes de estaño antes de continuar su travesía.

Una misión secreta que terminó en el fondo del Atlántico

Sin que la tripulación japonesa lo supiera, criptólogos aliados habían logrado descifrar un mapa clasificado con la ruta del submarino. Gracias a esa información, el portaaviones estadounidense USS Bogue, escoltado por cuatro destructores de escolta y un destructor, se dirigió al Atlántico medio para interceptarlo.

Submarino japonés I-52. Foto: Asociación Naval de Japón

A bordo del portaaviones se encontraba un bombardero torpedero Grumman TBF Avenger pilotado por el teniente comandante Jesse D. Taylor. Tras lanzar una sonoboya para detectar actividad submarina mediante sonar, el equipo identificó el sonido de la hélice del I-52 y lanzó un torpedo.

"Probablemente llevábamos una hora o una hora y media en el aire cuando Ed Whitlock, que era el operador de radio, me avisó por el intercomunicador de que tenía un punto en la pantalla del radar. Entonces se dirigieron hacia él y lanzamos las bengalas con paracaídas que lo iluminaron", recordó Taylor en un documental de National Geographic publicado en 2000. "Uno estaba allí para hacer su trabajo, que era hundir un submarino si lo encontraba".

Horas más tarde, otras sonoboyas detectaron señales compatibles con una explosión submarina cerca de la medianoche. Como los estadounidenses aún no tenían la certeza de haber alcanzado el objetivo, el teniente William Gordon lanzó un segundo torpedo. Poco después se produjo una enorme explosión y el océano volvió a quedar en silencio.

La siguiente frase pronunciada por Taylor quedó registrada en una grabación que todavía se conserva: "¡A ese hijo de puta lo hundimos!".

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Las pistas que condujeron al submarino perdido

Al día siguiente, el destructor USS Janssen llegó a la zona del ataque. Entre los restos que flotaban en el agua, su tripulación encontró fragmentos de seda, una sandalia, grandes cantidades de caucho y restos humanos, evidencias de que la misión había sido exitosa. Sin embargo, el oro nunca apareció y, con el paso de los años, el lugar donde descansaba el submarino quedó prácticamente olvidado.

Comandante Uno Kameo, de la Armada Imperial Japonesa. Foto: Wikimedia

Décadas después, el veterano de la guerra de Vietnam Paul Tidwell inició una larga investigación para localizar el I-52. Convertido en historiador y entusiasta de los naufragios, revisó durante años documentos en la Biblioteca del Congreso, los Archivos Nacionales de Estados Unidos y diversos museos navales.

Entre los miles de registros encontró documentos recientemente desclasificados que incluían informes de inteligencia y mensajes de radio enemigos descifrados. Esa información permitió ubicar el área donde debía encontrarse el submarino, aproximadamente a mitad de camino entre Barbados y las islas de Cabo Verde.

Aunque Tidwell perseguía algo más que el tesoro perdido, la posibilidad de recuperar más de 2 toneladas de oro atrajo inversionistas y, para 1995, había reunido más de un millón de dólares para organizar una expedición.

El hallazgo a casi 5.200 metros de profundidad

La búsqueda comenzó a bordo del buque oceanográfico ruso R/V Yuzhmorgeologiya, contratado por la empresa Sound Ocean Systems. Sin embargo, el submarino seguía sin aparecer.

Ante la falta de resultados, el director de operaciones Tom Dettweiler pidió ayuda a la empresa especializada en exploración oceánica Nauticos. Su fundador, el veterano de la Marina estadounidense David Jourdan, propuso modificar la zona de búsqueda al considerar que los registros de navegación utilizados eran incorrectos.

El cambio dio resultado. El 2 de mayo de 1995, el I-52 fue localizado a unos 5.000 metros de profundidad, aproximadamente cinco kilómetros bajo la superficie del Atlántico. Después de décadas de investigación, Tidwell finalmente había encontrado el submarino.

El oro sigue oculto en el interior del pecio

Tres años después del descubrimiento, Tidwell regresó al lugar a bordo del buque R/V Akademik Mstislav Keldysh, equipado con tres sumergibles Mir capaces de alcanzar el fondo marino.

Aunque parte del casco había quedado destruido por las explosiones, el submarino seguía siendo reconocible y gran parte de su revestimiento de madera permanecía intacto más de 50 años después del hundimiento.

Durante las inmersiones, uno de los sumergibles encontró una caja metálica llena de opio y también recuperó bloques de estaño. En el lugar seguían apareciendo vestigios de quienes viajaban a bordo, incluido un zapato solitario que recordaba la tragedia ocurrida en el sitio, actualmente considerado una tumba de guerra.

Además, los investigadores detectaron rastros químicos de oro en la arena cercana al submarino, un indicio que renovó las esperanzas de Tidwell. Sin embargo, las 2,2 toneladas de lingotes siguen sin aparecer.

"No quiero que ninguna parte del I-52 siga siendo un misterio", afirmó Tidwell en el documental de National Geographic. "Realmente quiero entrar, registrar el interior y realizar una recuperación. También hay más objetos personales que me gustaría recuperar para devolverlos a las familias".

Hasta ahora, se cree que las zonas más profundas e inexploradas del submarino podrían albergar los lingotes de oro que nunca fueron recuperados. A pesar del tiempo transcurrido y de las dificultades técnicas, Tidwell continúa convencido de que el tesoro sigue esperando en el fondo del océano.