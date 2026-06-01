Científicos descubren en China la evidencia más antigua de anestesia quirúrgica: tiene más de 500 años de antigüedad

Un estudio en Antiquity revela que la anestesia quirúrgica es más antigua de lo que se pensaba, con restos de aconitina en instrumentos médicos de más de 600 años en China | Foto: Antiquity

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La historia de la anestesia quirúrgica podría ser más antigua de lo que se creía. Un estudio publicado en la revista Antiquity identificó restos de aconitina en instrumentos médicos de más de 600 años encontrados en China, lo que constituye la evidencia química directa más antigua conocida del uso de anestésicos en procedimientos quirúrgicos. El hallazgo se localizó en la tumba de Xia Quan, un cirujano de la dinastía Ming que vivió entre 1348 y 1411.

Hasta ahora, uno de los hitos más citados en la historia de la medicina era la demostración pública realizada por William TG Morton en 1846 en el Hospital General de Massachusetts, donde utilizó éter inhalado. Sin embargo, la nueva investigación muestra que médicos chinos empleaban sustancias vegetales para reducir el dolor varios siglos antes. Los análisis fueron dirigidos por Congcang Zhao, de la Universidad del Noroeste de China, con técnicas avanzadas de microscopía SRS y dispersión Raman estimulada.

Los instrumentos se desenterraron en 1974 en Jiangyin, provincia de Jiangsu

El veneno de acónito aliviaba el dolor en cirugías Ming

Los investigadores estudiaron tijeras y pinzas descubiertas en 1974 en la tumba ubicada en Jiangyin, en la provincia de Jiangsu. Mediante espectroscopia Raman, detectaron residuos compatibles con aconitina, un alcaloide presente en el acónito chino, una planta extremadamente tóxica.

Según el estudio, los restos aparecieron precisamente en las zonas funcionales de los instrumentos, lo que respalda su uso médico y descarta una contaminación posterior. Zhao explicó que “hace seis siglos, un cirujano de la dinastía Ming realizó una operación con unas tijeras y pinzas de hierro, y hoy hemos podido leer los rastros de anestesia que quedaron en esos instrumentos utilizando un rayo láser”.

Los hallazgos respaldan antiguos textos de medicina tradicional china que describían el empleo de preparados vegetales para disminuir el dolor durante intervenciones menores.

Los residuos se concentraron en las zonas funcionales de las pinzas y las tijeras

¿Cómo desintoxicaban la aconitina en el siglo XIV?

La investigación señala que los médicos de la época conocían la peligrosidad de la sustancia y desarrollaron métodos para reducir su toxicidad antes de aplicarla sobre la piel. Entre las técnicas registradas en documentos históricos figuraban:

Cocción en vinagre.

Uso de frijoles mungo.

Tratamientos térmicos.

Preparaciones descritas con orina infantil.

Tras estos procesos, el compuesto se convertía en un anestésico tópico utilizado antes de realizar incisiones. El estudio sostiene que los especialistas de la época combinaban la aplicación local, fórmulas compuestas y estrictos procedimientos para equilibrar la eficacia del fármaco con la seguridad del paciente.

El descubrimiento también reaviva el interés por Hua Tuo, médico de finales de la dinastía Han Oriental, a quien se atribuye la creación del legendario mafeisan, considerado el primer anestésico herbal documentado de China. Aunque la fórmula original se perdió hace siglos, la presencia de aconitina en los instrumentos de Xia Quan demuestra que la farmacología china había desarrollado conocimientos avanzados sobre el control del dolor mucho antes de la aparición de la anestesia moderna.