HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Botan a Keiko Fujimori de Huancayo y paro agrario | Sin Guion con Rosa María Palacios

Ciencia

El telescopio James Webb de la NASA revela un planeta parecido a Mercurio: calcinado por su estrella y es más grande que la Tierra

Este mundo presenta temperaturas extremas de hasta 700 °C en su lado iluminado, mientras que el opuesto permanece en oscuridad perpetua.

El telescopio espacial James Webb reveló un mundo oscuro y abrasado que podría ser similar a la Luna o Mercurio. Foto: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (IPAC)
El telescopio espacial James Webb reveló un mundo oscuro y abrasado que podría ser similar a la Luna o Mercurio. Foto: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (IPAC)
Escuchar
Resumen
Compartir

El telescopio espacial James Webb de la NASA detectó un exoplaneta extremo que podría parecerse a Mercurio o incluso a la Luna. El mundo alienígena, llamado LHS 3844b, es aproximadamente un 30% más grande que la Tierra y se encuentra a unos 50 años luz de distancia, orbitando una pequeña estrella roja. Debido a esa cercanía extrema, los científicos creen que la intensa radiación eliminó casi por completo cualquier atmósfera que pudo haber tenido, dejando una superficie rocosa y abrasada.

PUEDES VER: China presenta una secadora inteligente que se integra en el techo, tiene luz LED y soporta 35 kg de ropa por menos de US$240

lr.pe

Un planeta con temperaturas extremas y oscuridad eterna

Los investigadores explican que LHS 3844b está bloqueado gravitacionalmente, lo que significa que siempre muestra la misma cara a su estrella. Como consecuencia, un lado del planeta vive bajo calor permanente, mientras el otro permanece sumido en oscuridad eterna.

En la región iluminada, las temperaturas alcanzan cerca de 700 °C. Estas condiciones convierten al planeta en uno de los mundos rocosos más hostiles observados hasta ahora.

El exoplaneta fue descubierto originalmente en 2018, pero las nuevas observaciones permitieron analizar con más detalle su superficie gracias al instrumento MIRI del telescopio.

PUEDES VER: Un rebaño de vacas fue abandonado hace 130 años en una isla desierta, y un estudio genético dejó sorprendidos a los científicos

lr.pe

El James Webb logró analizar la composición de su superficie

Aunque el telescopio no puede observar directamente el planeta, como ocurre con los cuerpos del Sistema Solar, sí puede estudiar la radiación infrarroja que emite. Esa información funciona como una huella química capaz de revelar de qué está compuesto.

Los científicos determinaron que la superficie podría estar formada por basaltos ricos en hierro y magnesio, similares a las rocas volcánicas presentes en la Luna o en el manto terrestre.

PUEDES VER: Arqueólogos descubren en Perú ciudadela inca comparable con Machu Picchu: escondía casi 3.000 lentejuelas de oro, plata y cobre

lr.pe

¿Un mundo muerto o todavía activo?

Los expertos manejan dos posibles escenarios. El primero indica que el planeta podría seguir teniendo actividad volcánica. El segundo, considerado más probable, sugiere que se trata de un mundo geológicamente muerto y cubierto por polvo y roca pulverizada tras millones de años de impactos y radiación.

Además, el James Webb no encontró señales claras de gases asociados a volcanes, como dióxido de carbono o azufre, lo que refuerza la idea de que LHS 3844b sería un planeta inactivo y seco, muy parecido a Mercurio.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Gracias al hielo de la Antártida: científicos demuestran que la Tierra está atravesando los restos de una supernova

Gracias al hielo de la Antártida: científicos demuestran que la Tierra está atravesando los restos de una supernova

LEER MÁS
La nave espacial de la NASA captura imágenes de un Marte azulado durante un sobrevuelo a gran velocidad

La nave espacial de la NASA captura imágenes de un Marte azulado durante un sobrevuelo a gran velocidad

LEER MÁS
Una de las 16 lunas de Neptuno es distinta a las demás: la única superviviente de una gran colisión

Una de las 16 lunas de Neptuno es distinta a las demás: la única superviviente de una gran colisión

LEER MÁS
La extraña rana que rompe sus propios huesos para sacar garras afiladas como armas cuando se siente amenazada

La extraña rana que rompe sus propios huesos para sacar garras afiladas como armas cuando se siente amenazada

LEER MÁS
Estudio científico revela que un sistema hidráulico interno podría haber elevado bloques de hasta 100 toneladas en las pirámides de Egipto

Estudio científico revela que un sistema hidráulico interno podría haber elevado bloques de hasta 100 toneladas en las pirámides de Egipto

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Un rebaño de vacas fue abandonado hace 130 años en una isla desierta, y un estudio genético dejó sorprendidos a los científicos

Un rebaño de vacas fue abandonado hace 130 años en una isla desierta, y un estudio genético dejó sorprendidos a los científicos

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciencia

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025