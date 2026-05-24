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Ciencia

La nave espacial de la NASA captura imágenes de un Marte azulado durante un sobrevuelo a gran velocidad

En su camino hacia un asteroide, la sonda de la agencia espacial probó sus cámaras mientras recibía asistencia gravitatoria del planeta rojo.

La sonda Psyche fotografió las tierras altas del sur de Marte, incluido el cráter Huygens. Foto: NASA/JPL-Caltech/ASU
La sonda Psyche fotografió las tierras altas del sur de Marte, incluido el cráter Huygens. Foto: NASA/JPL-Caltech/ASU
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La sonda Psyche de la NASA sorprendió a los científicos tras capturar impactantes imágenes de Marte con tonos azulados durante un sobrevuelo a gran velocidad. La nave pasó a solo 4.609 kilómetros de la superficie marciana el pasado 15 de mayo mientras continúa su viaje hacia el asteroide metálico 16 Psyche, uno de los objetos más enigmáticos del sistema solar.

Las fotografías muestran regiones antiguas y llenas de cráteres del hemisferio sur de Marte, incluido el impresionante cráter Huygens, caracterizado por su estructura de doble anillo. Las imágenes fueron tomadas con el instrumento multiespectral de la nave y revelan detalles poco habituales del planeta rojo, que en varias capturas aparece con un brillo azulado debido a la dispersión de la luz solar en la atmósfera cargada de polvo marciano.

Además del cráter Huygens, la nave obtuvo imágenes de la región Syrtis Major, donde se observan rastros de viento sobre los cráteres, así como vistas de alta resolución del casquete polar sur, rico en hielo de agua. En otras fotografías, Marte aparece como una delgada media luna iluminada, una perspectiva poco común lograda gracias al ángulo de aproximación de la nave.

Psyche observa vetas en Marte donde el viento ha desprendido material de los cráteres de impacto. Foto: NASA/JPL-Caltech/ASU

Psyche observa vetas en Marte donde el viento ha desprendido material de los cráteres de impacto. Foto: NASA/JPL-Caltech/ASU

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El sobrevuelo de Marte permitió acelerar la misión sin gastar combustible

El acercamiento a Marte no solo sirvió para tomar fotografías espectaculares. La NASA aprovechó la gravedad del planeta para acelerar la nave y modificar su trayectoria sin consumir combustible adicional, una técnica conocida como asistencia gravitatoria.

Psyche observa un Marte en forma de media luna mientras la nave espacial se aproxima para aprovechar la gravedad en su camino hacia el cinturón de asteroides. Foto: NASA/JPL-Caltech/ASU

Psyche observa un Marte en forma de media luna mientras la nave espacial se aproxima para aprovechar la gravedad en su camino hacia el cinturón de asteroides. Foto: NASA/JPL-Caltech/ASU

Según el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, esta maniobra aumentó la velocidad de Psyche en aproximadamente 1.600 kilómetros por hora y ajustó ligeramente su plano orbital alrededor del Sol. Gracias a ello, la nave podrá continuar su recorrido hacia el cinturón de asteroides de forma más eficiente.

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El misterioso asteroide Psyche podría revelar secretos del origen planetario

La misión tiene previsto llegar al asteroide 16 Psyche en agosto de 2029. Una vez allí, la nave entrará en órbita para estudiar su superficie y composición metálica.

Los investigadores creen que este cuerpo celeste podría ser el núcleo expuesto de un antiguo planetesimal, es decir, uno de los bloques que dieron origen a los planetas del sistema solar. Si la hipótesis es correcta, el asteroide permitiría observar materiales que normalmente permanecen ocultos en el interior de mundos rocosos como la Tierra.

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