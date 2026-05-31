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Voluntarios restauran la figura de un misterioso gigante de 55 metros amenazada por el cambio climático y la erosión

El significado de la escultura aún es desconocido. Algunos expertos sostienen que se trata de una antigua figura de la fertilidad y otros, de un Hércules romano.

El gigante se restaura cada siete o diez años, pero los visitantes reportan su desgaste. Foto: Pete Harlow
El gigante se restaura cada siete o diez años, pero los visitantes reportan su desgaste. Foto: Pete Harlow
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Un equipo de voluntarios acudió a las laderas del viejo pueblo de Cerne Abbas para restaurar uno de los monumentos antiguos más singulares del Reino Unido. Equipados con sacos de tiza, palas y herramientas manuales, restauraron al Gigante de Cerne Abbas, una enorme figura tallada en la ladera cuya silueta se ha ido desvaneciendo de a poco en los últimos años.

El gigantesco dibujo, que se extiende 55 metros a lo largo de una colina, representa a un hombre desnudo sosteniendo un garrote en una mano. Su cuerpo está formado por zanjas excavadas en la ladera y rellenas de escombros de tiza. Con el tiempo, la lluvia, el crecimiento de la vegetación y la erosión natural suavizan estas líneas, lo que hace necesario un mantenimiento regular.

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¿Cómo se realiza la restauración del Gigante de Cerne Abbas?

Los expertos suelen realizar esta tarea una vez cada década. La anterior tuvo lugar en 2019, aunque el personal de conservación notó que la figura ya se estaba desdibujando. La humedad del invierno arrastró la tiza de las zanjas, mientras que las temperaturas más altas han favorecido la proliferación de maleza y algas en las superficies expuestas.

Mantener la tiza impermeable y limitar el crecimiento de maleza es crucial para mantener la claridad del contorno a lo largo del tiempo. Foto: Ben Birchall

Mantener la tiza impermeable y limitar el crecimiento de maleza es crucial para mantener la claridad del contorno a lo largo del tiempo. Foto: Ben Birchall

La restauración comienza con la eliminación de la cal antigua y la limpieza de la vegetación. Luego se vuelve a colocar cal fresca en las zanjas. El proceso es físicamente exigente. Los voluntarios pasan horas caminando por la empinada ladera con pesadas bolsas. Este año participaron alrededor de 300 personas en el proyecto. Algunas provenían de comunidades cercanas, mientras que otras llegaron desde diferentes partes de Gran Bretaña y del extranjero.

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¿Qué significado tiene el Gigante de Cerne Abbas?

Aunque millones de personas han visto fotografías del Gigante de Cerne Abbas, los historiadores aún debaten sobre el motivo de su creación. Durante muchos años, las estimaciones sobre su antigüedad fueron muy diversas. Algunos investigadores defendían un origen prehistórico, mientras que otros sugerían una época romana.

Las pruebas científicas realizadas por la organización conservacionista National Trust en 2021 apuntaron a una respuesta diferente. Las muestras tomadas de la figura indicaron una fecha comprendida entre los años 700 y 1100 d. C., lo que sitúa su construcción a finales del período anglosajón. Aun con una cronología más clara, persisten las dudas sobre el propósito del gigante.

Una teoría vincula la figura con tradiciones de fertilidad. Otra relaciona al hombre que porta el garrote con Hércules, el héroe de la mitología griega. Los arqueólogos aún no han encontrado pruebas lo suficientemente sólidas como para zanjar el debate.

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