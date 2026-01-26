Ni animal ni vegetal: descubren un ser vivo de 8 metros que vivió hace 420 millones de años y no pertenece a ningún reino conocido

Durante más de 180 años, los fósiles de una extraña forma de vida han desconcertado a los científicos. Tenía forma de tronco cilíndrico, podía alcanzar hasta ocho metros de altura y dominó los paisajes terrestres cuando las plantas apenas comenzaban a colonizar la tierra firme. Hoy, nuevas evidencias sugieren que no era ni planta, ni animal, ni hongo. Se trataría de un organismo perteneciente a un linaje completamente desconocido y hoy extinto del árbol de la vida.

Este organismo se llama Prototaxites y vivió entre hace 420 y 375 millones de años, durante el período Devónico. Ahora, un estudio publicado en la revista Science Advances plantea que podría representar una rama evolutiva perdida que no encaja en ninguno de los reinos conocidos.

Fósil de Prototaxites, que fue descubierto en Rhynie, Aberdeenshire. Foto: Neil Hanna

Un gigante misterioso del mundo primitivo

Las especies más grandes de Prototaxites alcanzaban hasta 8 metros de altura y cerca de un metro de ancho. Su aspecto era el de enormes columnas sin ramas, similares a troncos desnudos emergiendo del suelo. Durante décadas fue considerado el primer organismo gigante que logró establecerse en ambientes terrestres.

Reconstrucción que muestra cómo podría haber sido el paleoambiente del Rhynie Chert hace más de 400 millones de años. Foto: Matt Humpage

El primer fósil fue descrito en 1843, pero desde entonces su verdadera naturaleza ha sido objeto de debate. A lo largo del tiempo, los científicos propusieron distintas hipótesis sobre si se trataba de una planta primitiva, un alga gigante o un hongo colosal.

En 2007, análisis químicos de fósiles de Prototaxites sugerían que probablemente se trataba de un hongo antiguo de gran tamaño. Sin embargo, la nueva investigación cuestiona seriamente esa conclusión.

Una estructura que no coincide con ningún hongo conocido

El nuevo estudio se centró en una especie llamada Prototaxites taiti, hallada en el famoso yacimiento de Rhynie chert, en Escocia. Aunque esta especie era mucho más pequeña que otras (medía solo unos centímetros), su nivel de preservación permitió analizar su estructura interna con gran detalle.

Los investigadores descubrieron que el interior del organismo estaba formado por una red de tubos, lo que inicialmente recuerda a la estructura de los hongos modernos. Pero al observarlos con mayor profundidad, notaron algo inesperado: esos tubos se ramificaban y reconectaban de formas que no existen en ningún grupo de hongos conocido.

"Informamos que los fósiles de Prototaxites taiti del sílex de Rhynie, de 407 millones de años de antigüedad, eran químicamente distintos de los hongos contemporáneos y estructuralmente distintos de todos los hongos conocidos", escribieron los investigadores en el estudio. "Este hallazgo pone en duda la afinidad fúngica de Prototaxites y sugiere que este enigmático organismo se asigna mejor a un linaje eucariota completamente extinto".

La diferencia no fue solo estructural. Los científicos también compararon la composición química de Prototaxites con fósiles de hongos verdaderos encontrados en el mismo yacimiento.

Los hongos contienen quitina, un componente fundamental de sus paredes celulares. Sin embargo, los fósiles de Prototaxites no mostraron señales de quitina. En cambio, presentaban compuestos químicos más parecidos a la lignina, una sustancia típica de la madera y la corteza de las plantas.

“Son vida, pero no como la conocemos”

Para Sandy Hetherington, coautora del estudio e investigadora del National Museums Scotland y la Universidad de Edimburgo, el hallazgo obliga a replantear los límites de la clasificación biológica.

“Son vida, pero no como la conocemos, con características anatómicas y químicas distintas a las de hongos o plantas, y por tanto pertenecientes a una rama evolutiva completamente extinta”, afirmó en un comunicado.

Aunque el nuevo estudio aporta pruebas sólidas, los propios investigadores reconocen que todavía se necesitan más análisis para confirmar definitivamente qué era Prototaxites y por qué desapareció.

El yacimiento de Rhynie chert sigue siendo clave para futuras investigaciones. Su excepcional nivel de conservación permite aplicar técnicas modernas, incluso métodos computacionales y de análisis molecular, sobre fósiles de más de 400 millones de años.