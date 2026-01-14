HOYSuscripcion LR Focus

PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao
Ciencia

Descubren un tesoro muy raro de la Edad del Hierro en Europa: “Es algo con lo que uno sueña como arqueólogo"

Un antiguo instrumento de bronce fue encontrado en una zona habitada por una tribu celta que combatió al Imperio romano en el siglo I.

Una trompeta de guerra de 2.000 años de antigüedad fue utilizada por los celtas en la guerra. Foto: Servicio del Museo de Norfolk
Un hallazgo arqueológico excepcional ha salido a la luz en el este de Inglaterra. Un equipo de arqueólogos desenterró en el condado de Norfolk una trompeta de guerra de la Edad del Hierro casi completa, un objeto extremadamente raro que podría estar vinculado con el pueblo celta liderado por Boudica, la legendaria reina que se rebeló contra el Imperio romano en el siglo I d.C.

El instrumento, conocido como carnyx, está fabricado en bronce y tiene forma de animal salvaje con expresión amenazante. Se trata del tercer ejemplar encontrado en territorio británico y, según los especialistas, el más completo descubierto hasta ahora en cualquier parte del mundo.

La trompeta de bronce o carnyx es el ejemplar más completo descubierto en el mundo. Fotografía: Historic England

Una trompeta de guerra diseñada para infundir miedo

La carnyx era una trompeta ceremonial y militar que los guerreros celtas utilizaban en combate. Se tocaba en posición vertical, elevándose por encima de las cabezas de los combatientes, y su sonido debía resultar tan perturbador como su aspecto.

Detalle que muestra a tres músicos sosteniendo sus trompetas en alto. Foto: Werner Forman

Autores griegos y romanos ya habían descrito estos instrumentos hace más de dos mil años. El historiador Diodoro Sículo escribió en el siglo I a.C. que las trompetas de estos pueblos producían “un sonido áspero, apropiado para el tumulto de la guerra”.

El ejemplar hallado en Norfolk conserva incluso detalles extraordinarios, como las orejas del animal, algo nunca visto en otros descubrimientos similares. Según explicó Mark Hinman, director de la empresa arqueológica responsable de la excavación, la pieza muestra signos de haber sido reparada y utilizada durante largo tiempo antes de ser enterrada.

Objetos de guerra en una antigua zona celta

La trompeta apareció junto a otros objetos militares de gran valor simbólico: un estandarte de guerra con cabeza de jabalí —único en Gran Bretaña— y varios elementos de escudos. Todo el conjunto fue enterrado cuidadosamente y data, según los arqueólogos, del siglo I d.C.

Estandarte de batalla de bronce con forma de cabeza de jabalí. Foto: Historic England

La ubicación del hallazgo resulta especialmente sugerente. La zona corresponde al antiguo territorio de los icenos (Iceni), la tribu celta que en el año 60 d.C. protagonizó una gran rebelión contra Roma bajo el liderazgo de Boudica. Aunque los investigadores son cautelosos y no afirman una conexión directa, reconocen que la coincidencia temporal y geográfica convierte esa posibilidad en una de las grandes preguntas abiertas.

“Estamos en pleno corazón del territorio iceno. No sabemos si fueron ellos quienes enterraron estos objetos, pero su cronología nos acerca inevitablemente a ese contexto histórico”, señaló Hinman.

Un hallazgo poco común

La magnitud del descubrimiento ha impresionado incluso a expertos que no participaron en la excavación. “Es algo con lo que uno sueña como arqueólogo, pero que se experimenta muy rara vez”, dice el arqueólogo noruego Ingar Mørkestøl Gundersen, especialista en arqueología celta, al medio científico Forskning.no.

Para Hinman, que lleva más de cuatro décadas trabajando en excavaciones, el impacto es similar. “Es un hallazgo que ocurre una vez en la vida, una vez en la carrera. Nunca había visto nada parecido”, afirmó.

Por ahora, las piezas permanecen bajo conservación especializada en los museos de Norfolk. Su fragilidad impide todavía un análisis completo, pero los investigadores confían en que los estudios futuros permitan comprender mejor cómo se fabricaban estos instrumentos, cómo se usaban y qué papel desempeñaban en la cultura y la simbología de las comunidades celtas.

“Objetos como este nos recuerdan cuánto desconocemos aún sobre nuestro pasado”, reflexionó Hinman. “Tenían nombres, significados, historias que hoy se han perdido. Y, al observarlo, casi sientes que te está devolviendo la mirada”.

