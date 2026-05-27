Japón descubre un nuevo tipo de olas de calor extremo con alta humedad y lluvias torrenciales: desata alerta entre científicos

Este fenómeno se ha incrementado en frecuencia en tres décadas en Japón. | Foto: Magnific

Este fenómeno se ha incrementado en frecuencia en tres décadas en Japón. | Foto: Magnific

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Un grupo de investigadores en Japón identificó un nuevo tipo de ola de calor extrema que combina temperaturas elevadas, humedad intensa y lluvias torrenciales, un fenómeno que comenzó a repetirse con mayor frecuencia durante las últimas tres décadas y que genera preocupación en la comunidad científica.

El hallazgo surge de una investigación desarrollada por la Tokyo Metropolitan University, publicada en el Journal of the Meteorological Society of Japan, donde especialistas analizaron episodios de calor extremo registrados entre 1992 y 2021.

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¿Qué descubrieron los científicos sobre las nuevas olas de calor en Japón?

El estudio fue liderado por el profesor asociado Hiroshi G. Takahashi, quien, junto a su equipo, revisó 108 días de olas de calor ocurridas en el país asiático durante las últimas tres décadas.

Tras analizar patrones de circulación atmosférica, los investigadores detectaron que no todos los episodios extremos respondían al mismo comportamiento meteorológico.

Hasta ahora, gran parte de los estudios climáticos relacionaba las olas de calor con sistemas de alta presión y sequedad del suelo, como ocurre en regiones continentales de Europa o Estados Unidos. Sin embargo, la nación nipona mostró una dinámica diferente debido a su geografía insular y su fuerte influencia oceánica.

¿Cómo funciona este nuevo fenómeno extremo?

El nuevo patrón identificado aparece vinculado con la aproximación de ciclones tropicales.

Cuando estos sistemas avanzan hacia el archipiélago japonés, arrastran grandes cantidades de aire cálido cargado de humedad. Como resultado, se generan episodios meteorológicos en los que coinciden:

Temperaturas extremas

Humedad muy elevada

Lluvias intensas o torrenciales

Los investigadores denominaron este fenómeno 'olas de calor húmedas', una combinación que aumenta el riesgo para la población porque el cuerpo tiene más dificultad para regular la temperatura bajo condiciones de calor extremo con humedad elevada.

¿Por qué preocupa a los científicos?

Uno de los puntos que más alarma generó en el estudio es que este tipo de olas de calor representó cerca del 25% de los eventos analizados y mostró un crecimiento sostenido durante las últimas tres décadas.

Los expertos advierten que su impacto puede ser doble: por un lado, eleva el riesgo de golpes de calor y complicaciones sanitarias; por otro, incrementa la posibilidad de inundaciones repentinas por lluvias torrenciales.

La coincidencia de ambos fenómenos dentro de un mismo evento meteorológico podría convertir estas olas de calor húmedas en uno de los desafíos climáticos más complejos para Japón en los próximos años, especialmente en un contexto marcado por el avance del cambio climático global.