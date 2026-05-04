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Sociedad

Investigadores peruanos celebran el hallazgo de una nueva especie biológica dentro de un área protegida en Cajamarca

Nueva lagartija fue identificada en el Bosque de Pagaibamba tras estudios científicos que analizaron más de 250 ejemplares, destacando la biodiversidad de los ecosistemas andinos.

La investigación estuvo a cargo de especialistas de instituciones nacionales e internacionales
La investigación estuvo a cargo de especialistas de instituciones nacionales e internacionales | Foto: Pablo Venegas/Agencia Andina
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Un equipo de científicos identificó una nueva especie de lagartija en el Bosque de Protección Pagaibamba, ubicado en la región Cajamarca, al norte del Perú. El descubrimiento se realizó como parte de una investigación científica internacional que analizó ejemplares en zonas de alta biodiversidad andina.

El hallazgo corresponde a la especie Petracola ianwhitei, registrada dentro de un área natural protegida que cumple funciones clave en la conservación del ecosistema. El estudio, publicado en una revista especializada, también reporta otras especies encontradas en distintas zonas de los Andes peruanos.

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Nueva especie de lagartija fue descubierta en Cajamarca. Foto: ANDINA / Editora Perú

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Nueva especie fue identificada tras análisis científico de más de 250 ejemplares

La investigación estuvo a cargo de especialistas de instituciones nacionales e internacionales, quienes evaluaron más de 250 muestras mediante estudios moleculares y morfológicos. Este proceso permitió confirmar la existencia de nuevas especies que no habían sido registradas previamente por la ciencia.

En el caso de la lagartija descubierta en Cajamarca, los ejemplares fueron hallados en hábitats como rocas y troncos, tanto en áreas abiertas como en el borde del bosque nublado. La especie presenta características diferenciadas, como variaciones en el número de escamas y la ausencia de ciertos rasgos presentes en otras del mismo género.

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Áreas naturales protegidas refuerzan su papel en la conservación de la biodiversidad

El hallazgo pone en evidencia la importancia de los espacios protegidos como refugios de especies aún no documentadas. El Bosque de Protección Pagaibamba no solo alberga diversidad biológica, sino que también cumple funciones esenciales para las comunidades cercanas.

Entre sus principales aportes se encuentran la regulación del ciclo hídrico y la provisión de agua para consumo humano y actividades agrícolas en distritos aledaños. Asimismo, contribuye a la conservación de los suelos y al equilibrio de los ecosistemas locales, lo que refuerza la necesidad de continuar con investigaciones científicas en estas zonas.

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