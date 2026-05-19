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Laboratorio de biotecnología de EE. UU. quiere resucitar un ave gigante extinta hace 600 años: medía 4 metros y pesaba más de 80 kilos

La compañía Colossal Biosciences busca revolucionar la biotecnología con sistemas de incubación artificial destinados a revivir especies desaparecidas como el mamut lanudo, el dodo y el moa gigante de Nueva Zelanda.

Cientifico de Colossal Biosciences retira un huevo artificial de una incubadora.
Cientifico de Colossal Biosciences retira un huevo artificial de una incubadora. | Foto: colosal
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La empresa biotecnológica estadounidense Colossal Biosciences volvió a generar debate científico tras anunciar el nacimiento de pollos desarrollados en huevos artificiales impresos en 3D. La compañía, conocida por sus proyectos para recuperar animales extintos, aseguró que esta tecnología podría convertirse en una herramienta clave para devolver a la vida especies desaparecidas hace cientos o miles de años.

El nuevo avance está relacionado con uno de sus proyectos más ambiciosos: resucitar el moa gigante de Nueva Zelanda, un ave extinta hace aproximadamente 600 años que alcanzaba casi cuatro metros de altura y pesaba más de 80 kilos. Según la empresa, la creación de membranas artificiales capaces de reemplazar huevos naturales permitiría incubar embriones de especies gigantes imposibles de desarrollar en aves actuales.

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¿Cuál es el ave que la empresa estadounidense quiere resucitar?

La especie que buscan recuperar es el moa gigante de la Isla Sur de Nueva Zelanda, una enorme ave no voladora perteneciente al grupo Dinornis. Este animal desapareció hace aproximadamente seis siglos tras la llegada de los polinesios a la región y la introducción de especies invasoras como perros y ratas.

Para intentar recrear esta especie, la empresa trabaja en la recopilación y reconstrucción del ADN de las nueve variedades conocidas de moa. El objetivo es obtener genomas completos que permitan desarrollar embriones viables dentro de los llamados huevos artificiales, estructuras fabricadas con membranas transparentes de silicona que permiten el paso de oxígeno y facilitan el crecimiento del embrión sin necesidad de una cáscara convencional.

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Nuevos métodos para proteger especies en peligro de extinción

La empresa sostiene que estas tecnologías podrían utilizarse no solo para la desextinción, sino también para la conservación de aves amenazadas.

  • Creación de huevos artificiales mediante impresión 3D.
  • Desarrollo de membranas que permiten el paso natural de oxígeno.
  • Incubación controlada para especies con baja tasa de reproducción.
  • Monitoreo en tiempo real del crecimiento del embrión.
  • Obtención y reconstrucción de ADN de especies desaparecidas.
  • Aplicación de biotecnología para preservar aves en peligro crítico.
  • Producción de embriones con herramientas de ingeniería genética.
  • Sistemas de incubación adaptados a especies gigantes o extintas.

¿Qué otras especies quiere traer a la vida Colossal Biosciences?

Además del moa gigante, la compañía impulsa otros proyectos de desextinción que han despertado interés y escepticismo dentro de la comunidad científica.

  • Mamut lanudo.
  • Dodo.
  • Lobo gigante.
  • Variantes genéticas inspiradas en elefantes prehistóricos.
  • Animales híbridos con características de especies extintas.
  • Aves desaparecidas por acción humana siglos atrás.
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