Unos obreros que construían una autopista acabaron descubriendo cientos de tesoros ocultos durante siglos bajo el terreno

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Un grupo de arqueólogos identificó un antiguo asentamiento celta en la región de Bohemia, República Checa, donde se recuperaron miles de piezas de joyería junto a varios cientos de monedas de oro y plata. Según informó el Museo de Bohemia, el yacimiento, cuya antigüedad se estima en unos 2.200 años, también contenía objetos de gran valor, entre ellos fragmentos de ámbar y piezas de cerámica fina. El hallazgo tuvo lugar durante un estudio topográfico de la zona previo a la construcción de una autopista.

Los expertos, además del valioso tesoro, hallaron restos de edificaciones como viviendas, talleres de producción y algunos santuarios religiosos. Asimismo, el sitio no estaba fortificado, como algunas ciudades de la época, lo que sugiere que quienes habitaron el lugar eran personas dedicadas al comercio regional.

Monedas valiosas y joyería de la Edad de Hierro

La mayoría de las monedas halladas son de plata y oro; aún no se tiene la certeza de cuántas fueron recuperadas, pero parecen ser varios cientos, según los expertos. Entre las joyas se incluyen “Piezas de broches de bronce y hierro, fragmentos de brazaletes, piezas metálicas de cinturones, cuentas de vidrio y brazaletes”, detalló a Live Science Tomás Mangel, profesor de arqueología de la Universidad Hradec Králove.

Durante la excavación se encontraron cientos de monedas de oro y plata. Foto: Tomas Mangel

El sitio arqueológico fue hallado durante la construcción de una autopista y data de la cultura La Tène, que prosperó en Europa alrededor del 450 al 40 a. C. Esta cultura estaría vinculada a los celtas por las similitudes en su arte, que presenta diseños antropomórficos.

¿Quiénes habitaron este antiguo asentamiento?

Los celtas eran grupos diferentes que habitaron Europa, incluidos los galos de Francia y los celtíberos de Iberia. Se creía que los celtas vivían en Bohemia y pertenecían a la tribu de los boyos. Mangel afirma no estar seguro de que ellos hayan vivido en el yacimiento. Había otros grupos celtas que también habitaron la región y no se han encontrado inscripciones que revelen quiénes vivían allí exactamente.

Pieza cerámica que representa a un caballo elaborado posiblemente para el comercio. Foto: David Tanecek

Aunque algunos investigadores solían pensar que el nombre Bohemia provenía de la palabra Boii, dijo, es posible que ambas palabras no estén directamente relacionadas. El nombre Boii estaba vinculado a Boiohaemum, un antiguo nombre de la región, explicó Mangel. Este último, a su vez, dio origen a Bohemia, que hoy forma parte de la República Checa.

Una antigua ruta comercial

Los hallazgos de cerámica fina y ámbar en el asentamiento sugieren que sus antiguos habitantes participaban en redes de comercio que atravesaban Europa. Según los expertos, es posible que algunas de estas piezas lujosas de cerámica se produjeran localmente.

"Es similar a otros asentamientos hallados en la ruta del ámbar", afirma Maciej Karwowski, arqueólogo de la Universidad de Viena. Este sistema comercial transportaba ámbar desde los mares Báltico y del Norte hasta Europa Central durante este período.