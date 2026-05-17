Chofer de mando del EP en Pataz implicado en crimen de minero

El comandante EP Rómulo Silva Olivos es el número tres del Comando Unificado Pataz (CUPAZ) y fue quien abogó por su chofer, Jeiser Otiniano Vásquez. Foto: La Republica

El comandante EP Rómulo Silva Olivos es el número tres del Comando Unificado Pataz (CUPAZ) y fue quien abogó por su chofer, Jeiser Otiniano Vásquez. Foto: La Republica

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El comandante EP Rómulo Silva Olivos, el número 3 del Comando Unificado Pataz (CUPAZ), presionó a efectivos de la Policía Nacional para que dejaran en libertad a Jeiser Otiniano Vásquez, detenido por estar implicado en el asesinato del empresario de la minería informal Jolbi Rodríguez Calderón.

La República contactó al comandante Rómulo Silva, quien confirmó que Jeiser Otiniano trabaja como su chofer en la zona de conflicto de Pataz. El oficial del Ejército también admitió que se interesó por la detención de Otiniano, pese a que se encuentra bajo investigación fiscal.

TE RECOMENDAMOS FISCALÍA ARCHIVA INVESTIGACIÓN A BENAVIDES Y NUEVO JEFE ONPE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El caso es grave porque el comandante EP Rómulo Silva Olivos, como tercero en la línea de mando del CUPAZ, está a cargo de la lucha contra las bandas criminales vinculadas con la extracción y comercialización ilegal de oro en Pataz.

Jeiser Otiniano Vásquez, la persona por la que intercedió el comandante Silva, fue intervenido por la Policía el martes 21 de abril por efectivos de la comisaría de Chagual, Pataz, en compañía de otros tres sujetos. Entre sus pertenencias, la Policía encontró una placa de la serie 4763-9, que corresponde a la motocicleta de Jolbi Rodríguez Calderón, asesinado salvajemente el 20 de marzo, en el anexo de Carhuabamba, sector Pueblo Nuevo, Pataz.

PRÓFUGO. Jeiser Otiniano trabaja para la Poderosa y era chofer del comandante Silva. Foto: La República

PUEDER VER: Militares y policías se enfrentan por el control de la minería ilegal en Pataz

La ruta de la placa

Según el testimonio de los familiares de Jolbi Rodríguez, fue ejecutado por nueve balazos en el interior de su vivienda, en el sector de Carhuabamba. Presuntamente, Rodríguez se dedicaba a la extracción de material aurífero y mantenía rivalidades con otros mineros ilegales.

Le dispararon con pistolas y fusiles Galil de largo alcance. El cuerpo presentaba impactos de bala en diferentes partes y un tiro de gracia en la cabeza, en la región occipital, según informaron.

Luego, los criminales, vestidos con uniforme camuflado, dinamitaron los vehículos de la víctima, entre ellos un camión, dos motocicletas y una compresora, como informó este diario.

Precisamente, 33 días después del asesinato de Jolbi Rodríguez, la placa de una de las motos incineradas por los criminales fue encontrada en poder de Jeiser Otiniano, el chofer del comandante Silva, y otros tres detenidos en Chagual.

SALVAJISMO. El camión de Jolbi Rodríguez fue volado por los mismos que lo asesinaron. Foto: La República

El vínculo directo

Cuando se encontraba detenido en la comisaría de Chagual, Jeiser Otiniano solicitó hacer una llamada por su teléfono celular para informar que se encontraba en el calabozo de la Policía. Otiniano y sus otros tres cómplices fueron aprehendidos por circular de manera sospechosa en una camioneta. Al ser interrogado por la Policía sobre con quién había conversado, Otiniano respondió que habló con el comandante Silva, destacado en el CUPAZ.

“¡No te preocupes! ¡Ahorita lo soluciono”, le contestó el comandante Silva a Jeyser Otiniano.

Las llamadas telefónicas fueron registradas en un acta de ocurrencia elaborada por el suboficial PNP Francisco Rojas Hernández, de la comisaría de Chagual, quien dio cuenta al comando policial de lo sucedido.

En el informe policial también consta que el jefe de la comisaría de Chagual, el teniente Javier Espinal Sepúlveda, recibió una llamada telefónica del comandante Rómulo Silva para pedirle que “apoyara” a Jeyser Otiniano Vásquez dejándolo en libertad, alegando que era un “colaborador” del Ejército.

Sin embargo, el fiscal de turno de Pataz, Leonel Altamirano Llovera, ordenó la detención de Jeyser Otiniano y de los otros individuos: Rooser Vásquez, Ko Hook Ortiz Vásquez y Ejavin Ramos Arce.

FALLECIDO. El empresario Jolbi Rodríguez fue rematado con un disparo en la cabeza. Foto: La República

“Por supuesto que lo conozco”

El comandante Rómulo Silva aceptó ante La República que se comunicó con el teniente Henry Espinal Sepúlveda, de la comisaría de Chagual, con el propósito de indagar sobre la intervención de Jeyser Otiniano.

“Sí, llamé al teniente Espinal y le comenté que el muchacho (Jeyser Otiniano) trabajaba como chofer del CUPAZ, pero de ninguna manera le pedí que lo liberara”, aclaró el comandante Rómulo Silva, contradiciendo la versión policial que consta en actas.

El comandante Silva explicó que Jeyser Otiniano trabajaba para la minera Poderosa, empresa que facilita los vehículos con los que se desplazan los efectivos militares y policiales del CUPAZ en los operativos contra la minería ilegal e informal.

Cuando se le indicó que Otiniano, su chofer, fue detenido junto a otros sujetos que llevaban en su poder la placa de la motocicleta de un minero asesinado, afirmó no estar informado.

“El teniente Espinal me comentó que los detenidos estaban relacionados con un crimen, entonces ya no insistí. Por el contrario, le dije al oficial que continuara con el proceso”, arguyó el comandante Silva.

El suboficial PNP Francisco Rojas Hernández, de la comisaría de Chagual, fue quien reportó en un parte las llamadas del comandante Silva pidiendo la liberación de Jeyser Otiniano.

Lo que a continuación sucedió fue mucho más grave.

El rescate del chofer

El miércoles 22 de abril, al día siguiente de la detención de Jeyser Otiniano, el fiscal de Pataz, Limber Mallqui Acosta, lo incluyó en la investigación por el asesinato del empresario Jolbi Rodríguez Calderón y dispuso que lo trasladaran a Trujillo, junto con los otros tres cómplices.

Para cumplir con el mandato del fiscal, el comisario de Chagual solicitó apoyo al CUPAZ y a la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la PNP para el desplazamiento de los detenidos. Pero se negaron, argumentando que no contaban con personal.

Sin resguardo, cuatro efectivos de la comisaría de Chagual transportaron a los cuatro detenidos en dos camionetas, pero cuando habían recorrido dos horas, a la altura del sector Huabambarca, fueron atacados por las rondas campesinas de la zona.

Bajo la amenaza de matarlos y quemarlos vivos, los asaltantes exigieron a los policías que dejaran en libertad a los cuatro detenidos. No solo se llevaron a los sujetos, sino también la placa de la moto que los relaciona con el homicidio de Jolbi Rodríguez Calderón. Todo estaba calculado.

Desde el día en que Jeiser Otiniano y los miembros de su grupo fueron “rescatados” por las rondas campesinas, se encuentran en condición de prófugos de la justicia. Al no ponerse a derecho, fortalecen la presunción de que están vinculados al homicidio de Jolbi Rodríguez.

Sobre el robo de las evidencias, fuentes policiales informaron que cuentan con videos y fotografías de todo lo que fue incautado a Jeiser Otiniano y a los otros tres, incluida la placa de la motocicleta de la víctima, Jolbi Rodríguez. Una prueba contundente.

DATO