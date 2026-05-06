Arqueólogos descubren en Escocia una isla artificial del Neolítico de 5000 años oculta en un lago: más antigua que Stonehenge

Un hallazgo en Escocia ha descubierto una isla artificial del Neolítico, más antigua que Stonehenge, bajo el lago Bhorgastail. | Foto: Blankshein et al., Advances in Archaeological Practice

Un hallazgo en Escocia ha descubierto una isla artificial del Neolítico, más antigua que Stonehenge, bajo el lago Bhorgastail. | Foto: Blankshein et al., Advances in Archaeological Practice

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Un sorprendente hallazgo en Escocia ha revelado una isla artificial del Neolítico más antigua que Stonehenge, escondida bajo las aguas de un lago. El descubrimiento, realizado en el lago Bhorgastail, muestra una compleja estructura de madera construida hace más de 5.000 años.

El yacimiento corresponde a un crannog —islote creado por comunidades antiguas— que permanecía bajo una capa de piedra. Gracias a nuevas tecnologías arqueológicas, los expertos han logrado documentar su origen y evolución, al confirmar que se trata de una de las construcciones humanas más antiguas del norte de Europa.

Puntos de control terrestres utilizados para el estudio de la isla. Foto: Blankshein et al., Advances in Archaeological Practice

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¿Qué encontraron los arqueólogos en la isla artificial del Neolítico en Escocia?

El equipo de la Universidad de Southampton identificó una plataforma circular de madera de unos 23 metros de diámetro, cubierta con matorrales y posteriormente reforzada con piedra. Esta base primitiva revela que la estructura fue levantada miles de años antes de lo que se creía para este tipo de formaciones.

Además, los investigadores hallaron una calzada de piedra sumergida que conectaba la isla con la orilla, junto con cientos de fragmentos de cerámica neolítica dispersos en el agua. Estos restos sugieren actividades comunitarias, como banquetes o reuniones, lo que evidencia una organización social más compleja de lo que se pensaba.

¿Por qué este crannog es más antiguo que Stonehenge?

Las dataciones indican que el crannog fue construido entre el 3800 y el 3300 a. C., lo que lo sitúa cronológicamente antes que Stonehenge. Este dato cambia la percepción sobre las capacidades técnicas y culturales de las sociedades neolíticas en las islas británicas.

El hallazgo también demuestra que estas comunidades eran capaces de realizar proyectos de gran escala en entornos acuáticos. La combinación de madera, piedra y planificación sugiere conocimientos avanzados, mientras que la abundancia de objetos encontrados apunta a un uso ceremonial o social relevante.

¿Cómo lograron estudiar una estructura oculta bajo el agua?

Para analizar el sitio, los expertos utilizaron estereofotogrametría, una técnica que permite crear modelos tridimensionales a partir de imágenes tomadas desde distintos ángulos. Este método facilitó una reconstrucción detallada tanto de las partes visibles como de las sumergidas.

El uso de cámaras submarinas, drones y procesamiento digital permitió superar las dificultades de trabajar en aguas poco profundas. Gracias a esta innovación, los arqueólogos han abierto nuevas posibilidades para explorar otros sitios similares presentes en lagos de Europa.