Partidos inician diálogo con otras fuerzas rumbo a la segunda vuelta

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El conteo al 100% de la ONPE confirmó el pase de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez a segunda vuelta. En vista de ello, algunos partidos políticos empezaron a tomar postura a favor de alguno de los candidatos.

La alianza Venceremos, representada por el excandidato presidencial Ronald Atencio, fue una de las primeras en respaldar a Sánchez. Tan solo días después de la primera vuelta, en diversos comunicados, la organización rechazó la narrativa de fraude y se sumó a la defensa del voto popular a favor de Juntos por el Perú (JP).

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De igual forma, Atencio compartió fotografías junto a Sánchez y también brindó declaraciones en respaldo de su candidatura. "No vamos a permitir que el golpismo avance, que la retórica malsana del fraude se apodere de la mente de los peruanos, no aceptamos el desconocimiento al voto. Todos nos unimos para defender el voto popular. Juntos Venceremos", mencionó en sus redes sociales.

Discrepancias en Primero la Gente

Sin embargo, no todas las organizaciones comparten la misma postura que sus candidatos. Tal es el caso de Primero la Gente. El 12 de mayo, la organización publicó un comunicado en el que ofreció un acuerdo político a JP y condicionó dicho pacto a la derogatoria de las leyes pro crimen, la estabilidad fiscal, el crecimiento económico inclusivo y demás.

Su postura, explicaron, proviene de un rechazo unánime al fujimorismo, al que consideran una "dictadura corrupta, responsable del quiebre institucional, violación de derechos y aumento de la criminalidad".

Pese a ello, la excandidata presidencial Marisol Pérez Tello no comparte la misma decisión y anunció que su voto será viciado. "Hoy no puedo denunciar la minería ilegal y mañana votar por uno de sus principales promotores en el Congreso, no puedo denunciar la impunidad y mañana votar por la lideresa de un partido que pasa por agua tibia los crímenes de lesa humanidad y ha petardeado las instituciones los últimos 10 años", explicó en sus redes sociales.

Mientras tanto, Renovación Popular continúa sosteniendo que hubo fraude en las elecciones del 12 de abril y, si bien no ha definido una postura, Rafael López Aliaga exhortó a sus seguidores a no votar en blanco porque eso significa "hacerle un favor a los comunistas".

Por su parte, Jorge Nieto, del partido Buen Gobierno, tampoco definió una postura. Informó que esperarán a que el Jurado Nacional de Elecciones anuncie los resultados oficiales y solo después de ello tomarán una posición.

Compromisos solicitados por Ahora Nación

Ahora Nación, a inicios de mayo, propuso un Programa de Unidad Nacional dirigido al próximo gobierno. Precisaron que la aceptación de este programa y el otorgamiento de garantías formales para su cumplimiento serán condiciones definitorias para su apoyo en segunda vuelta.

Entre los compromisos se encuentran: justicia para las víctimas de las movilizaciones sociales de 2022-2023; derogación de leyes de amnistía y leyes pro crimen; aprobación de la ley de defensores ambientales; y recuperación de la independencia del Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo y la Sunedu.

Además, exigieron fortalecer la educación en todos sus niveles con metas concretas en materia de reducción de anemia, desnutrición crónica, atención maternoinfantil y otras áreas relacionadas. Adicionalmente, solicitaron la reforma integral de la Policía Nacional del Perú.

El 15 de mayo, la vocera de JP, Anahí Durand, informó que han iniciado un diálogo con Ahora Nación y el partido Obras. Sin embargo, prefirió no brindar más detalles porque aún no se tiene una posición confirmada. "Hay conversaciones, sí habrá alianza y fortalecimiento del plan de gobierno. Ahora estamos hablando con las organizaciones con las que compartimos puntos programáticos. Esperemos que la próxima semana hayan anuncios", dijo.

Si bien otros partidos tampoco han emitido un pronunciamiento, Ahora Nación, Unidad Popular, Unido Perú, Juntos por el Perú, Primero la Gente, Venceremos, Bloque Popular y el Partido Obrero convocaron a una manifestación pacífica para el 7 de mayo a fin de rechazar "las maniobras desestabilizadoras y antidemocráticas" de Renovación Popular y sectores de ultraderecha.

En un comunicado conjunto, exhortaron al JNE a no alterar el calendario electoral y a culminar el proceso de proclamación de resultados de la primera vuelta. "A los intentos por impulsar la nulidad de las elecciones suman ahora una estrategia de judicialización que busca ganar en los tribunales lo que no consiguieron en las urnas", indicaron.





