Otorgan ascenso póstumo a suboficial que murió en rescate de dos barcazas petroleras

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El Gobierno le rindió honores y le otorgó el ascenso póstumo al grado de suboficial de primera al suboficial de segunda PNP, Carlos Alfredo Alejandro Neyra Abanto, fallecido en el cumplimiento del deber durante una operación para rescatar dos barcazas petroleras retenidas en el río Corrientes, en la comunidad de Providencia, distrito de Trompeteros, provincia de Loreto-Nauta.

El incidente ocurrió el lunes 27 de abril, luego de que una empresa logística denunciara el secuestro de su tripulación y la exigencia de S/2 millones para permitir el tránsito de las embarcaciones.

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Según las autoridades, el enfrentamiento se produjo entre agentes policiales y miembros de la comunidad indígena que mantenían retenidas las unidades fluviales, las cuales transportaban 10.500 barriles de crudo con destino a la Refinería Iquitos.

El último martes, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo, y el ministro del Interior, José Zapata, presidieron una ceremonia para honrar su memoria y el servicio a la Policía Nacional.

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Las autoridades reconocieron al suboficial fallecido en acto de servicio y resaltaron su valor y sacrificio.

“Hoy no cerramos un capítulo, hoy sellamos un legado. Carlos Neyra sirvió a la Policía Nacional, no por casualidad, no por conveniencia, sino por convicción. Sirvió con honor y así lo despedimos en el día de hoy”, expresó el Mininter.

La ceremonia de ascenso por acción distinguida a cinco suboficiales de la PNP, en reconocimiento a su valentía y desempeño en intervenciones que protegieron la vida de ciudadanos, se realizó en la sede de la División de Emergencia, en La Victoria.

Las autoridades procedieron a la imposición de las nuevas insignias de mando y rindieron homenaje póstumo al efectivo caído en el cumplimiento del deber, quien participó en la liberación de cinco tripulantes secuestrados en una barcaza de petróleo por un grupo de aproximadamente 200 personas armadas.

Por su valiosa participación en la misma intervención, también fue ascendido al grado de suboficial de segunda el suboficial de tercera Abraham Valerio Saldaña Sánchez, quien resultó herido durante el enfrentamiento.

Asimismo, el Gobierno reconoció la labor del ahora suboficial de primera Camilo Roger Cerrón Travezao, quien el 17 de noviembre de 2024, aún encontrándose en su día de franco, frustró un asalto a mano armada en el puente Huachipa, logrando neutralizar a tres delincuentes tras un intercambio de disparos.

También se destacó la labor operativa en Lima, con el ascenso a suboficial de primera de Antony Peña Rojas y a suboficial de segunda de Siguifredo Román Lozano. Ambos efectivos, el pasado 26 de abril, en Chorrillos, protagonizaron una persecución policial que culminó con la captura de delincuentes en motocicleta y la recuperación de pertenencias robadas.

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El premier Luis Enrique Arroyo subrayó que estos ascensos representan un acto de justicia y un mensaje de respaldo del Gobierno hacia la labor policial.

"En el día a día de nuestra PNP, los actos que hoy premiamos van mucho más allá del cumplimiento del deber. Estas insignias representan el honor de la patria sobre sus hombros", afirmó el jefe del gabinete.

Finalmente, el ministro José Zapata Morante reafirmó el compromiso de su sector de respaldar al personal policial que enfrenta diariamente a la criminalidad. “Es nuestra política de reconocimiento e incentivo al compromiso de los efectivos policiales. Ese es el trabajo con compromiso de la Policía hacia el uniforme y hacia la patria”, agregó.