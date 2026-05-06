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Científicos descubren un nuevo género de árbol gigante de 20 metros en los Andes, emparentado con las papas y tomates

La especie denominada Daturodendron absconditum era pequeña y no estaba escondida, pero su identidad científica estuvo sin resolverse durante años.

Los investigadores descubrieron una nueva especie de árbol en los bosques montañosos. Foto: Perú Reino de Bosques
Los investigadores descubrieron una nueva especie de árbol en los bosques montañosos. Foto: Perú Reino de Bosques
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Un equipo de investigadores identificó en los Andes un árbol poco común que pertenece a la misma familia botánica de alimentos tan conocidos como el tomate y la papa. El hallazgo llevó a los científicos a describir un género nuevo tras analizar ejemplares recolectados en Colombia y Perú durante más de dos décadas.

El estudio, dirigido por Gina P. Sierra, de la Universidad Nacional de Colombia, resolvió una incógnita que permanecía abierta desde 2004, cuando apareció el primer registro de esta planta sin una clasificación clara. Los resultados se publicaron en la revista Taxon y reorganizan parte de la evolución de las solanáceas, grupo que incluye también berenjenas, pimientos y plantas medicinales.

El nuevo género presenta flores erguidas, un cáliz que se desprende desde la base, corolas de textura más rígida y semillas redondeadas. Foto: Taxon

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¿Cuál es la nueva especie descubierta en los Andes?

Los expertos bautizaron al nuevo género como Daturodendron absconditum, término que significa “árbol relacionado con Datura”. A diferencia de muchos ejemplares de su familia, cuyos integrantes suelen ser arbustos o hierbas, esta planta desarrolla un tronco leñoso único y una estructura arbórea que puede alcanzar unos 20 metros.

El árbol crece en bosques nubosos y montañosos de Colombia y el norte de Perú, entre altitudes aproximadas de 1.300 y 2.100 metros. Estos ecosistemas, caracterizados por alta humedad y neblina constante, albergan una gran diversidad biológica.

Los investigadores también observaron rasgos distintivos:

  • Flores orientadas hacia arriba.
  • Frutos leñosos cerrados.
  • Hojas con compuestos químicos defensivos.

Estas características dificultaron durante años su ubicación dentro de las solanáceas.

La especie presenta compuestos químicos como la escopolamina y la hiosciamina, sustancias con aplicaciones en la medicina. Foto: Taxon

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¿Por qué es importante el hallazgo?

El análisis genético fue clave. Los científicos compararon 292 genes de 45 especies de solanáceas y determinaron que D. absconditum es el grupo hermano del resto de la tribu Datureae, un grupo de plantas herbáceas de la familia de las solanáceas.

Además, las hojas contienen alcaloides tropánicos, sustancias naturales que alteran el sistema nervioso y que en medicina sirven para tratar náuseas, mareos y espasmos musculares. Según los autores, estos compuestos muestran que este mecanismo químico podría ser más antiguo de lo que se pensaba dentro del grupo.

Por ahora, la especie figura como Data Deficient, categoría usada cuando aún falta información sobre su conservación. La cercanía de carreteras y la expansión urbana en algunas zonas de Colombia generan preocupación por su futuro.

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