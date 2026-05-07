Científicos griegos crean sus primeras dunas artificiales para proteger las costas

El proyecto tiene como objetivo reforzar la protección natural de las costas contra la erosión. Foto: HUB EKPA

El proyecto tiene como objetivo reforzar la protección natural de las costas contra la erosión. Foto: HUB EKPA

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Grecia realizó por primera vez un programa piloto para la creación de dunas artificiales de arena. El proyecto, a cargo del Departamento de Geología y Geoambiente de la Universidad de Atenas, se desarrolla en la isla de Naxos y está basado en un método innovador y respetuoso con el medio ambiente que aprovecha los procesos naturales de transporte y deposición de arena.

Mediante pilotes de diseño especial, capaces de reducir la intensidad del viento, se favorece la acumulación natural de arena y la formación progresiva de dunas, sin necesidad de grandes obras ni de intervenciones invasivas en el paisaje costero.

¿cómo las dunas artificiales ayudan a frenar la erosión?

El experimento comenzó en diciembre de 2025 y, hasta el momento, los resultados iniciales son alentadores, ya que se ha formado la primera duna artificial, lo que confirma la eficacia del método en las costas griegas.

Las dunas artificiales pueden funcionar como una "barrera" natural. Foto: Foto: HUB EKPA

“Hace apenas dos meses, se puso en marcha un experimento piloto con el objetivo de crear dunas artificiales que mejoren la protección natural de las costas y apoyen el ecosistema costero”, explicó la profesora Niki Evelpidou, quien lideró el estudio.

Las dunas son reservas naturales de sedimentos y actúan como escudos protectores frente a la erosión, además de contribuir a la resiliencia de los ecosistemas costeros. Esta intervención cobra especial relevancia en un contexto en el que el cambio climático y la presión humana aceleran la degradación de numerosas playas en Grecia.

La evolución del experimento se supervisa de forma sistemática mediante mediciones in situ y registros científicos, con el objetivo de evaluar cuantitativamente el proceso de formación de dunas y analizar la posibilidad de aplicar este método en otras zonas del país afectadas por la erosión o que requieren restauración ambiental.