Adiós a un gigante de la Antártida: el iceberg A23a brilló de azul antes de desintegrarse en el océano

El iceberg A23a, uno de los más impresionantes y longevos que jamás haya existido, ha llegado al final de su existencia tras 40 años de navegar por el océano. Este gigante de hielo fue una vez el más grande del mundo y nació tras el desprendimiento de la plataforma de hielo Filchner-Ronne en 1986. Sin embargo, el A23a logró mantenerse casi intacto durante décadas, hasta que las aguas cálidas del Atlántico Sur provocaron su desintegración.

El A23a fue observado por los científicos y causó preocupaciones por los impactos ecológicos que podría haber causado su derretimiento. Finalmente, después de un proceso largo, ha dejado una serie de imágenes impresionantes que demuestran el fenómeno natural del deshielo.

¿Cómo empezó a desaparecer el iceberg A23a?

El iceberg A23a fue originado en la plataforma de hielo Filchner-Ronne en la Antártida, durante el verano de 1986. En sus primeros años de vida, el bloque de hielo fue de una magnitud impresionante, y su tamaño era más de tres veces superior al de la ciudad de Nueva York. Sin embargo, a pesar de su tamaño, A23a permaneció inmóvil durante gran parte de su existencia debido a que su base quedó atrapada en el fondo marino. Este hecho le permitió sobrevivir por años sin reducirse de tamaño.

Fotografía revela un charco de fusión más uniforme en la superficie de A23a, lo que sugiere que sus rayas vibrantes ya han desaparecido. Foto: NASA/ISS

En 2020, el iceberg finalmente se liberó de su anclaje subterráneo y comenzó a moverse hacia el norte, alejándose de la Antártida. A partir de ahí, el viaje de A23a se volvió más errático. Durante varios meses, se quedó atrapado nuevamente en un giro oceánico, un fenómeno conocido como "gyre", donde comenzó a girar en círculos debido a las corrientes marinas. Este estancamiento resultó en una constante lucha por encontrar un rumbo claro.

En diciembre de 2024, el iceberg logró romper su encierro y, aunque inicialmente parecía dirigirse hacia la isla de Georgia del Sur, temores por los posibles efectos ecológicos sobre las aves y los pingüinos de la zona no se materializaron, ya que A23a empezó a fragmentarse antes de llegar a la isla. A partir de ahí, la desintegración de A23a fue un proceso gradual, impulsado por las temperaturas más cálidas del agua del océano.

El iceberg más grande del mundo se vuelve azul

Una de las características más asombrosas de la desaparición de A23a es su transformación visual. En diciembre de 2025, las imágenes captadas por el satélite Terra de la NASA mostraron al iceberg cubierto de una notable "masa azul", un fenómeno causado por los estanques de agua de fusión que se forman en la superficie del hielo cuando este pierde su integridad estructural. Este proceso crea una serie de estrías azules que se alinean a lo largo de las grietas del iceberg, resultado de la presión ejercida por el agua atrapada en las fisuras del hielo.

Imagen del iceberg A23a flotando en el océano austral que se dirigía hacia Georgia del Sur. Foto: North Studios

Ted Scambos, científico climático de la Universidad de Colorado Boulder, explicó que estas formaciones de agua azul son una indicación de la pérdida de la estructura del hielo. "Estos estanques se forman cuando la superficie del hielo pierde su integridad", explicó en un comunicado de la NASA. Además, el científico destacó que las grietas paralelas en el iceberg provienen de la interacción del bloque de hielo con el terreno en el que estuvo durante siglos antes de separarse del Filchner-Ronne. Este proceso, visible incluso tras tanto tiempo, es uno de los aspectos más fascinantes de A23a.

El iceberg que fue durante siglos el más grande del mundo

A lo largo de su vida, el iceberg fue reconocido en varias ocasiones como el más grande del mundo. En 2023, A23a volvió a recuperar este título cuando el iceberg A-76A se desintegró, pero este honor le duró poco, ya que en septiembre de 2025 perdió la supremacía debido a su propio colapso.

Hoy en día, el iceberg más grande del planeta es D15A, que cuenta con un área de 3,100 kilómetros cuadrados. Sin embargo, el tamaño de A23a en su apogeo, cuando abarcaba más de 4,200 kilómetros cuadrados, sigue siendo un récord de impacto en la historia de los icebergs. Aunque A23a ya no ostenta el título, su legado permanece en la ciencia, ofreciendo datos valiosos sobre los cambios en el clima y los efectos del calentamiento global.