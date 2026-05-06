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Ciencia

Este pequeño camarón dispara burbujas 4 veces más calientes que la lava y causó problemas al ejército de EE. UU. en la Segunda Guerra Mundial

Científicos estudian el mecanismo natural del camarón pistola para desarrollar tecnologías vinculadas con la fusión nuclear y la generación de energía limpia.

El camarón pistola, conocido por generar burbujas a temperaturas de 4.427 grados Celsius, se erige como uno de los animales más fascinantes del océano.
El camarón pistola, conocido por generar burbujas a temperaturas de 4.427 grados Celsius, se erige como uno de los animales más fascinantes del océano. | Foto: YouTube
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El camarón pistola, también conocido como camarón chasqueador, se ha convertido en uno de los animales más sorprendentes del océano gracias a una habilidad extrema: generar burbujas capaces de alcanzar temperaturas cuatro veces superiores a la lava. Aunque mide entre tres y cinco centímetros, este crustáceo produce uno de los sonidos más potentes del mundo submarino.

Su peculiar mecanismo no solo le permite cazar y defenderse, sino que incluso llegó a causar problemas a la Marina de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. El ruido emitido por miles de estos animales confundía los sistemas de sonar utilizados para detectar embarcaciones enemigas en el océano.

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¿Cómo el camarón pistola genera explosiones más calientes que la lava?

El camarón pistola posee una enorme pinza que funciona como un arma natural. Cuando la cierra a gran velocidad, expulsa agua con tanta fuerza que forma una burbuja de cavitación capaz de colapsar en milisegundos y producir un potente estallido submarino.

La explosión alcanza unos 4.427 grados Celsius, temperatura muy superior a la de la lava volcánica, que suele estar alrededor de los 1.200 a 1.300 grados. Además, el sonido puede llegar a 218 decibelios, más fuerte que el disparo de un arma de fuego. Este impacto aturde o mata a sus presas instantáneamente, lo que convierte al pequeño crustáceo en uno de los cazadores más eficaces del océano.

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¿Por qué el camarón pistola afectó al ejército de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial?

Durante la Segunda Guerra Mundial, los operadores de sonar de la Marina estadounidense detectaban constantes chasquidos submarinos que interferían con la identificación de barcos enemigos. Tras varias investigaciones, la División de Investigación Bélica de la Universidad de California descubrió que el responsable era el ruido generado por colonias de este animal.

El sonido producido por miles de estos crustáceos podía saturar los equipos acústicos militares y dificultar las operaciones navales. Finalmente, los investigadores lograron registrar sus patrones sonoros para entrenar a los operadores y diferenciar los chasquidos marinos de posibles amenazas.

¿Cómo este pequeño crustáceo ayuda hoy a la ciencia?

El mecanismo de cavitación del camarón pistola ha despertado el interés de científicos que estudian nuevas formas de energía limpia. Investigadores analizan cómo replicar este fenómeno natural para desarrollar tecnologías relacionadas con la fusión nuclear.

Además, algunas especies viven cooperativamente con peces gobio y otras criaturas marinas, formando relaciones simbióticas en arrecifes tropicales. Este comportamiento demuestra que, pese a su fama de depredador explosivo, también desempeña un papel esencial en los ecosistemas oceánicos.

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