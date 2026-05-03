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Ciencia

Científicos en EE. UU. logran producir un combustible industrial clave en un solo paso con "tormentas eléctricas" dentro del agua

Este combustible es importante para industrias como transporte marítimo y generación energética. A diferencia de métodos tradicionales que requieren altas temperaturas y presiones, este proceso es más simple.

Este proceso innovador utiliza descargas eléctricas en agua para transformar el metano, un gas abundante, en metanol, un combustible líquido esencial.
Este proceso innovador utiliza descargas eléctricas en agua para transformar el metano, un gas abundante, en metanol, un combustible líquido esencial. | Foto: Magnific
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Un estudio publicado en la revista Journal of the American Chemical Society reveló un avance clave en la química sostenible: investigadores de la Universidad Northwestern lograron transformar metano en metanol en un solo paso mediante un sistema basado en descargas eléctricas dentro del agua. Esta investigación abre nuevas posibilidades para producir combustibles más limpios y eficientes.

El hallazgo se centra en convertir el metano, un gas abundante, aunque difícil de manejar, en metanol, un recurso líquido ampliamente utilizado como combustible industrial y materia prima. Este proceso innovador podría reducir costos energéticos y emisiones frente a los métodos tradicionales, con lo que marcaría un cambio potencial en la industria energética.

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¿Cómo funciona el sistema que convierte metano en metanol?

El núcleo del experimento consiste en un tubo de vidrio poroso recubierto con óxido de cobre, sumergido en agua. Al aplicar pulsos eléctricos de alto voltaje, se generan descargas similares a pequeñas 'tormentas eléctricas', que transforman el gas en plasma y rompen sus enlaces moleculares.

Estas reacciones permiten que los fragmentos del metano se recombinen con el agua para formar metanol. Una clave del proceso es que el producto se disuelve inmediatamente en el líquido, lo que evita su degradación en dióxido de carbono y mejora la eficiencia del sistema.

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¿Por qué este avance podría revolucionar la producción de combustible?

Tradicionalmente, la obtención de metanol requiere temperaturas superiores a 800 °C y presiones extremadamente altas, lo que implica un elevado consumo energético. En cambio, este método funciona a presión atmosférica y en un solo paso, lo que representa una alternativa más sostenible.

Además, los investigadores lograron una selectividad del 96,8% en fase líquida, un resultado destacado en este tipo de procesos. El uso de argón también optimiza la reacción al aumentar la densidad de electrones y reducir subproductos no deseados, lo que mejora el rendimiento general.

¿Qué desafíos enfrenta esta tecnología antes de su aplicación real?

Pese a los resultados prometedores, el sistema aún se encuentra en fase experimental. Los científicos advierten que es necesario evaluar su estabilidad, seguridad y viabilidad a gran escala antes de su implementación industrial.

Asimismo, el impacto ambiental dependerá del origen del metano utilizado. Si proviene de emisiones residuales, el proceso podría contribuir a reducir gases contaminantes; sin embargo, si se emplea metano fósil adicional, los beneficios podrían ser limitados. Por ello, el siguiente paso será optimizar el sistema y garantizar su eficiencia en condiciones reales.

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