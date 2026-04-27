Esta central nuclear de América utiliza tecnología CANDU de agua pesada presurizada para activar turbinas y suministrar electricidad. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

Esta central nuclear de América utiliza tecnología CANDU de agua pesada presurizada para activar turbinas y suministrar electricidad. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

La central nuclear con mayor actividad ininterrumpida reside en América y alcanza casi 7 GW de potencia máxima. Ese complejo supera los 4.000 MW registrados en Chernóbil durante 1986, una escala que el OIEA destaca dentro del suministro eléctrico global. El liderazgo de dicha infraestructura se fundamenta en la disponibilidad efectiva de sus unidades más que en la simple capacidad instalada nominal.

No obstante, es válido precisar que Kashiwazaki-Kariwa, el gigante japonés, permanece fuera del podio operativo integral debido a que no funciona plenamente desde Fukushima. Aunque TEPCO reactivó el bloque 6 este año, retrasos posteriores en su retorno comercial por una fuga eléctrica menor impidieron que el recinto asiático desplace al coloso americano, de acuerdo con Reuters. Actualmente, la estabilidad técnica define qué instalación encabeza la generación energética atómica mundial.

TE RECOMENDAMOS LO MEJOR DE LOS PROGRAMAS LR +

PUEDES VER: China compra maíz de un país de Sudamérica por primera vez en más de 10 años y proyectan que exportación supere 40 millones de toneladas

¿Cuál es la mayor central nuclear en operación continua con casi 7 GW, por encima de Chernóbil antes del accidente?

Bruce Nuclear Generating Station, bajo la gestión de Bruce Power en Ontario, Canadá, ostenta el título de la mayor instalación de este tipo con funcionamiento ininterrumpido en el mundo. El complejo reside sobre la ribera oriental del lago Hurón, específicamente cerca de Tiverton, donde utiliza tecnología CANDU de agua pesada presurizada para activar turbinas y suministrar electricidad. Esa infraestructura integra ocho reactores distribuidos en dos secciones principales denominadas A y B.

La potencia vigente del sitio alcanza hasta los 6.550 MW, cifra que representa una capacidad actual de energía limpia máxima superior a los niveles alcanzados por Chernóbil previo a su tragedia en 1986. Aquel rendimiento masivo posiciona a la central como un pilar fundamental del sistema eléctrico canadiense. De hecho, tales plantas nucleares satisfacen aproximadamente el 50% del consumo total en su región geográfica.

El proyecto surgió durante la década de los sesenta tras el éxito de Douglas Point, el pionero de los módulos comerciales nacionales que entró en servicio en 1967. Las obras de edificación arrancaron dos años después para expandir la red hacia las unidades actuales. Hoy, esta megaconstrucción norteamericana supera en escala cualquier otra base energética de su clase dentro del continente americano.

¿Qué futuro le espera a la planta canadiense?

La central impulsa el proyecto Bruce C, una ambiciosa expansión para habilitar 4.800 MW suplementarios en su predio actual. Según la Agencia de Evaluación de Impacto de Canadá, la propuesta abarca desde el acondicionamiento del suelo hasta el cierre definitivo de una planta con una vida útil estimada entre seis y diez décadas.

Dicha iniciativa transita una fase de análisis federal integrado sin representar todavía una resolución definitiva de edificación. Los directores buscan crear una opción de suministro atómico en Kincardine, dentro del territorio de la Saugeen Ojibway Nation, mientras el gobierno sostiene que la energía nuclear ha sido la columna vertebral estable del sistema de electricidad limpia de Ontario durante años.

Aparte de esta ampliación, la compañía desarrolla un esquema de renovación técnica para potenciar la generación a 7.000 MW hacia el año 2030. Informes de World Nuclear News calculan que esa obra inyectará cerca de 238.000 millones de dólares canadienses al Producto Interno Bruto (PIB) nacional durante toda su trayectoria operativa.

¿Qué plantas integran la lista de los mayores complejos atómicos del mundo?

Las instalaciones de Kori–Shin Kori, Hanul y Hanbit en Corea del Sur lideran el top 10 junto a Tianwan en China y Barakah en los Emiratos Árabes Unidos. El inventario global también incluye a las estaciones francesas de Gravelines, Paluel y Cattenom, aunque expertos sugieren cautela al comparar estas infraestructuras debido a que algunas listas suman unidades cercanas o ampliaciones bajo un mismo complejo.

Por otro lado, la central de Ohi en Japón aparece en los registros oficiales pese a los reinicios parciales y revisiones regulatorias tras Fukushima que condicionan su actividad. El gigante nipón Kashiwazaki-Kariwa mantiene el título como principal referente por volumen instalado; no obstante, carece de una operación plena vigente y permanece excluido de cualquier ranking fundamentado en la producción eléctrica constante.

Top 10 de las más grandes centrales de energía nuclear del mundo. Foto: LR-MB

Los planes para asegurar el reactor tras cuatro décadas del desastre

A 40 años de la explosión en el reactor 4 de Chernóbil, la conmemoración de esta catástrofe sucede bajo la sombra del conflicto bélico en Ucrania. Reuters informó que el arco protector sobre la unidad dañada requiere reparaciones urgentes valoradas en 500 millones de euros debido a deterioros vinculados con la guerra. Este incidente histórico transformó a Prípiat en un emblema mundial de desolación y evacuaciones masivas tras la liberación de material radiactivo en 1986.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) exige la restauración total del Nuevo Confinamiento Seguro para prevenir riesgos mayores. Rafael Grossi advirtió que la rehabilitación oportuna e integral “sigue siendo esencial para evitar una mayor degradación y garantizar la seguridad nuclear a largo plazo”. Aunque la entidad no detectó incrementos radiológicos inmediatos ni fallas en los elementos portantes, la estructura actual perdió funciones primarias de blindaje.