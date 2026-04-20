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Ciencia

Los pelirrojos tendrían una habilidad especial que podría haberles dado una ventaja evolutiva, según investigación de Harvard

Los científicos que analizaron cerca de 16.000 restos antiguos sugieren que el cabello rojo y la piel clara favorecen la producción de vitamina D.

Los investigadores estiman que un máximo del dos por ciento de la población mundial tiene el cabello rojo. Foto. Pexels / AA's Photography
Los investigadores estiman que un máximo del dos por ciento de la población mundial tiene el cabello rojo. Foto. Pexels / AA's Photography

Las personas pelirrojas han despertado durante años la curiosidad tanto de la ciencia como de la cultura popular. Aunque suele asociarse a rasgos distintivos y a pocos casos en el mundo, nuevas investigaciones sugieren que podría estar vinculada a procesos evolutivos más complejos de lo que se pensaba.

Los científicos de la Universidad de Harvard plantearon que este rasgo no solo ha persistido a lo largo del tiempo, sino que podría haber sido favorecido por la selección natural en determinadas condiciones. Esta conclusión se basa en el análisis de miles de muestras de ADN antiguo y moderno.

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Un análisis genético sin precedentes

Para llevar a cabo la investigación, los científicos analizaron el ADN de casi 16.000 restos humanos antiguos y más de 6.000 pelirrojos en la actualidad. Gracias al uso de técnicas computacionales avanzadas, lograron identificar 479 variantes genéticas que parecen haber sido favorecidas en los últimos miles de años.

Durante mucho tiempo, se pensó que la evolución se había ralentizado significativamente tras el desarrollo de la agricultura hace unos 10.000 años. Sin embargo, los resultados sugieren lo contrario: la selección genética ha continuado actuando de forma activa, moldeando rasgos físicos y biológicos en distintas poblaciones.

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El papel pelirrojo en la evolución

Entre las variantes genéticas identificadas, los investigadores encontraron genes asociados al cabello rojo y a la piel clara. Aunque el estudio no buscaba explicar directamente las causas de su expansión, los científicos plantean que estas características podrían haber facilitado una producción más eficiente de vitamina D en regiones con baja exposición al sol.

Esta capacidad habría sido especialmente útil en los climas fríos del norte, donde la luz solar es limitada durante gran parte del año. Cuando la dieta diaria no aportaba suficiente vitamina D, esta ventaja biológica pudo haber contribuido a mejorar la supervivencia y la reproducción de quienes portaban estos genes.

“Quizás tener el pelo rojo era beneficioso hace 4000 años, o tal vez venía acompañado de una característica más importante”, explicaron los investigadores en el estudio publicado en Nature.

Aun así, los expertos advierten que no se puede afirmar con total certeza que el cabello rojo en sí mismo sea la causa de la ventaja evolutiva.

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Otros genes que también fueron favorecidos

El estudio también identificó otras variantes genéticas que han aumentado su frecuencia con el tiempo. Algunas están relacionadas con una menor probabilidad de desarrollar enfermedades como la diabetes, la calvicie o la artritis reumatoide.

También se detectaron genes asociados a un mayor riesgo de enfermedad celíaca (trastorno donde el gluten daña el intestino delgado) que, pese a sus efectos negativos, también se volvieron más comunes. Una posible explicación es que estos rasgos hereditarios ofrecieran ventajas frente a ciertos patógenos, lo que habría favorecido su transmisión.

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