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Política

Paco Bazán busca candidatura para la alcaldía de Lima por Acción Popular

El conductor de televisión y abogado sorprende al incursionar en la política, al participar en las elecciones internas del histórico partido Acción Popular con la finalidad de que sus correligionarios lo postulen al sillón municipal metropolitano en los comicios del 4 de octubre.

Paco Bazán flanqueado por Raúl Diez Canseco y Jheydi Quiroz Palacios.
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El 7 de julio de este año el partido Acción Popular, que fundó el expresidente Fernando Belaúnde Terry, cumplirá 70 años, una ocasión propicia que la dirigencia ha elegido para renovar a sus cuadros con la incorporación de militantes más jóvenes, como el exfutbolista, abogado y conductor de televisión Francisco de Paula Bazán Landi, más conocido como Paco Bazán.

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Hijo del exministro de Salud en el segundo gobierno de Belaunde Terry (1980-1985), y antiguo correligionario, el doctor Carlos Bazán Zender, Paco Bazán participa en las elecciones internas del partido de la lampa para definir al candidato a la alcaldía de Lima.

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Acción Popular se propone retornar al Palacio Municipal por la puerta grande, como lo hizo el recordado Eduardo Orrego Villacorta al convertirse en el primer alcalde metropolitano elegido luego de la recuperación de la democracia, en 1981.

El reto no es fácil. Bazán compite contra otras dos listas de precandidatos del partido que buscan la elección de la militancia de Acción Popular para ir a la alcaldía de Lima.

La lista de Bazán está integrada por conocidos militantes acciopopulistas, como la exteniente alcalde de Lima, Jheydi Quiroz Palacios; el exalcalde del Rímac; Jorge Valencia Jaramillo; y el expresidente del Tribunal de Disciplina del partido, Eduardo Biondi Fernald, quien expulsó al grupo de congresistas conocido como “Los Niños”.

La propuesta de este equipo busca conectar la experiencia en gestión pública municipal, la renovación y la identidad partidaria con las demandas reales de Lima Metropolitana.

De acuerdo con la directiva del partido, el proceso interno se cumplirá mediante la modalidad de la elección de delegados el 17 de mayo.

Los ejes principales del programa municipal de Bazán son la seguridad ciudadana, los programas sociales, el desarrollo económico y el empleo. El plan de gobierno se presentará en agosto próximo junto con el equipo de la campaña municipal.

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