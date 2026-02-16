El eclipse solar de ‘anillo de fuego’ será este martes, durará unas cuatro horas y media, ¿será visible desde Perú?

La Luna se moverá frente al Sol y creará un raro eclipse solar anular conocido como "anillo de fuego". Foto: Unplash

El martes 17 de febrero de 2026 se producirá un eclipse solar anular, un fenómeno astronómico conocido como 'anillo de fuego'. A diferencia de uno de tipo total, en este evento la Luna no cubrirá por completo el disco del Sol. Sin embargo, el espectáculo astronómico no será visible desde Perú debido a que la trayectoria de la sombra se concentrará en regiones cercanas a la Antártida.

¿Dónde se podrá ver el eclipse "anillo de fuego"?

La franja de anularidad (el estrecho desde el cual se aprecia con claridad el círculo luminoso) atravesará zonas remotas de la Antártida y del océano Antártico, según datos de la NASA. El evento completo, desde el inicio hasta el final de todas sus fases, durará alrededor de 4 horas y 30 minutos en el continente helado.

Luna se interpondrá frente al sol y dejará un círculo luminoso visible. Foto: Ferdinandh Cabrera/AFP

En Chile, el fenómeno podrá observarse desde temprano. En Puerto Williams será visible entre las 7:04 y 7:31 am (hora local), con una cobertura cercana al 3.34%, mientras que en Punta Arenas se apreciará un 1.82%. Más al sur, en la isla Rey Jorge, en las Shetland del Sur, el Sol cubrirá un 83% alrededor de las 10:12 hora local. En Argentina, el evento será parcial y se concentrará principalmente en el sur: en Ushuaia será más notorio, mientras que en otras ciudades como Río Gallegos y El Calafate se observará con menor magnitud.

¿Por qué se le llama 'anillo de fuego'?

En este tipo de eclipses, la Luna se sitúa entre la Tierra y el Sol cuando se encuentra cerca de su apogeo, es decir, el punto más lejano de su órbita. Debido a esa mayor distancia, el diámetro aparente del satélite es ligeramente menor que el del astro. Como resultado, no logra cubrirlo por completo y deja visible un aro brillante de luz alrededor de su borde. Ese círculo incandescente es el que da origen al nombre popular del fenómeno.

Durante el máximo, la sombra central no alcanza la superficie terrestre; en su lugar, llega la antumbra, responsable de este efecto visual tan característico.

¿Cómo ver este evento de forma segura?

Los especialistas insisten en que nunca debe observarse el Sol directamente, ni siquiera durante un eclipse parcial o anular. Mirarlo sin protección adecuada puede provocar daños irreversibles en la retina.

Para una observación segura, solo deben utilizarse gafas certificadas o filtros homologados en telescopios y cámaras. Objetos caseros como radiografías, vidrios ahumados o gafas oscuras comunes no ofrecen protección suficiente.

El próximo eclipse solar de 2026

El “anillo de fuego” no será el único evento destacado del año. El 12 de agosto de 2026 se producirá un eclipse total que recorrerá Groenlandia, Islandia y amplias zonas de España.

En el próximo año tendrá lugar el eclipse más largo del siglo, previsto para el 2 de agosto de 2027. Durante este fenómeno, el día se oscurecerá por 6 minutos y 23 segundos.