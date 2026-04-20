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Ciencia

Una momia prehispánica revela que la bacteria de la faringitis ya existía en América antes de la llegada de los europeos

Esta enfermedad, que en la actualidad provoca serias afecciones a la garganta, ya se propagaba en el altiplano durante el auge de la cultura Tiahuanaco.

Streptococcus pyogenes es una especie de bacteria Gram positiva del género Streptococcus. Foto: Wikimedia
Streptococcus pyogenes es una especie de bacteria Gram positiva del género Streptococcus. Foto: Wikimedia

Un análisis de ADN antiguo permitió identificar por primera vez la presencia de la bacteria Streptococcus pyogenes en restos humanos prehispánicos de Sudamérica. El hallazgo proviene de una momia de aproximadamente 700 años encontrada en Bolivia y confirma que este patógeno ya circulaba en el continente antes de la llegada de los europeos.

“Al realizar análisis genéticos de momias, abordamos el trabajo con una mentalidad abierta, analizando no solo el material genético humano, sino también el ADN de los numerosos microorganismos presentes en los restos humanos”, explicó Frank Maixner, director del Instituto de Investigación Eurac para el Estudio de las Momias en Italia.

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La presencia de un antiguo microorganismo

El material óseo analizado pertenece a un joven adulto masculino que vivió entre los años 1283 y 1383, según el artículo publicado en Nature. El cuerpo fue hallado en una chullpa, una estructura funeraria utilizada en el altiplano andino durante el Periodo Intermedio Tardío (1000–1450), tras la caída de la cultura Tiahuanaco y antes del auge del Imperio inca.

Este diente perteneció a un joven que vivió en el Altiplano boliviano hace unos 700 años. Los investigadores encontraron en él la bacteria estreptococo del grupo A. Foto: Guido Valverde/Eurac Research

Este diente perteneció a un joven que vivió en el Altiplano boliviano hace unos 700 años. Los investigadores encontraron en él la bacteria estreptococo del grupo A. Foto: Guido Valverde/Eurac Research

El equipo científico extrajo ADN de uno de los dientes del individuo. A partir de esa muestra, identificó material genético de diversas bacterias, entre ellas Streptococcus pyogenes y Clostridium botulinum.

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¿Qué enfermedades causa en la antigüedad?

Conocido como estreptococo del grupo A, es una bacteria de gran propagación en la actualidad. Este microorganismo provoca males de distinta gravedad, desde infecciones leves hasta cuadros potencialmente mortales.

La momia fue hallada en una tumba llamada chullpa, en el Altiplano boliviano. Foto: JG Estellano/Eurac Research)

La momia fue hallada en una tumba llamada chullpa, en el Altiplano boliviano. Foto: JG Estellano/Eurac Research)

Entre las afecciones más comunes se encuentran:

  • Faringitis estreptocócica
  • Escarlatina
  • Infecciones cutáneas como el impétigo
  • Fascitis necrosante, en casos severos

Antes de la introducción de los antibióticos en la década de 1940, la escarlatina figuraba entre las principales causas de mortalidad infantil. A pesar de su impacto histórico y su presencia global, la evidencia sobre su evolución se basa casi exclusivamente en cepas modernas, lo que limitaba la comprensión de su antigüedad en distintas regiones.

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El rastro genético en América

Los investigadores lograron reconstruir un genoma casi completo de Streptococcus pyogenes a partir del diente de la momia. Este registro constituye la evidencia más antigua confirmada de esta bacteria en el continente americano.

El estudio también determinó que esta cepa se separó de otros linajes conocidos hace aproximadamente 10.000 años. Los científicos indicaron que esto podría coincidir con la llegada de los primeros grupos humanos a los Andes, aunque el trabajo no establece una relación directa con enfermedades específicas.

El genoma identificado presenta similitudes con cepas modernas asociadas a infecciones de garganta, como la faringitis y la escarlatina. Estas variantes suelen predominar en climas fríos, una característica que coincide con las condiciones del altiplano boliviano.

El individuo analizado vivió en una sociedad con alta densidad poblacional. Además, los restos óseos sugieren un estado nutricional inferior al promedio, factores que, según los autores, pueden influir en la respuesta inmunológica frente a enfermedades.

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