Esta estructura volcánica en Venus posee dimensiones colosales que superan a los ejemplares de la Tierra o la Luna. | CDN

Un equipo de científicos italianos confirmó la existencia de una caverna volcánica subterránea en Venus, un hallazgo que demuestra la complejidad geológica de este planeta. El estudio, publicado el 9 de febrero de 2026 en la revista Nature Communications, surge tras un reanálisis de los datos de radar obtenidos por la misión Magellan de la NASA en la década de los noventa. Esta estructura profunda evidencia similitudes geográficas entre el astro y otros cuerpos rocosos del sistema solar, a pesar de las dificultades que presenta su atmósfera densa para la observación directa.

Lorenzo Bruzzone, investigador de la Universidad de Trento y coordinador del proyecto, destacó la relevancia de este hito para la astronomía actual. “El conocimiento que tenemos de Venus sigue siendo limitado y, hasta ahora, nunca habíamos tenido la oportunidad de observar directamente procesos que ocurren bajo su superficie”, explicó el experto. Agregó que “la identificación de una cavidad nos permite validar teorías que durante muchos años solo fueron hipótesis”, lo que abre una nueva etapa en el estudio de esa actividad fuera de la Tierra.

Un hallazgo histórico en el sistema solar

El tubo de lava se localiza en la ladera occidental del Nyx Mons, un volcán en escudo situado en Venus. Su detección fue posible gracias a la presencia de claraboyas, que son cadenas de depresiones en la superficie. Estas formaciones revelan secciones donde el techo de la estructura colapsó, lo que deja al descubierto la cavidad subterránea.

Esta estructura posee dimensiones colosales que superan a los ejemplares de la Tierra o la Luna. Los investigadores estiman un diámetro cercano a 1 kilómetro y un techo sólido con un espesor de al menos 150 metros. Además, la cavidad interna alcanza una profundidad mínima de 375 metros. Según los expertos, las condiciones del planeta, como su atmósfera densa y su gravedad, "favorecieron la rápida formación de una corteza sólida sobre el flujo de lava".

El sistema subterráneo presenta una estabilidad superior a la de otros cuerpos celestes. Aunque la confirmación actual se limita a la zona del colapso, la topografía del entorno indica que el conducto podría tener una extensión de hasta 45 kilómetros. Este hallazgo sugiere que el entorno venusiano permite el desarrollo de redes volcánicas mucho más anchas y estables de lo previsto originalmente.

¿Cómo se realizó el descubrimiento y qué implicancias tiene?

El equipo de investigadores italianos empleó una técnica avanzada de procesamiento de imágenes para el análisis de los datos del radar de apertura sintética (SAR) de la misión Magellan. Gracias a este método, los científicos detectaron señales de radar que rebotan en cavidades subterráneas ocultas. Este logro técnico superó la barrera de la espesa atmósfera del astro, la cual impide cualquier observación directa mediante cámaras ópticas tradicionales.

Este hallazgo confirma la existencia de volcanismo subterráneo en el planeta y establece nuevas rutas para la investigación geológica. El investigador Bruzzone destacó la relevancia del hito al afirmar: “Este descubrimiento contribuye a una comprensión más profunda de los procesos que han dado forma a la evolución de Venus y abre nuevas perspectivas para el estudio del planeta”.

Las futuras misiones ESA EnVision y NASA Veritas, previstas para esta década, darán continuidad a estos trabajos. Ambos proyectos integrarán radares de última generación con la capacidad de sondear el subsuelo a profundidad y resolución superiores. Estas herramientas serán fundamentales para determinar la extensión total de las cavidades y descifrar de forma definitiva la historia volcánica de Venus.

¿Qué otros planetas o astros tienen cuevas volcánicas?

La Luna y Marte también albergan tubos de lava, aunque con dimensiones distintas. En la primera, la detección de estas cavernas ocurre mediante el hallazgo de claraboyas o “skylights” que surgen por el colapso de sus techos, con aberturas de cientos de metros de diámetro. En el segundo caso, esos se vinculan a grandes volcanes y flujos basálticos. Gracias a que la gravedad marciana es solo un 38% de la terrestre, estas estructuras alcanzan tamaños superiores a las de la Tierra, con anchuras de decenas a cientos de metros y longitudes de varios kilómetros.

A menor fuerza gravitatoria, mayor es el tamaño potencial del conducto. No obstante, las investigaciones señalan que ninguna de estas formaciones iguala las dimensiones del hallazgo reciente en Venus. Según los estudios comparativos, existe una “tendencia general en la que los tubos de lava se vuelven más voluminosos a medida que la gravedad es menor”. Bajo esta premisa, los ejemplares venusianos resultan excepcionales, pues sus condiciones atmosféricas y geológicas únicas les permiten superar en anchura y longitud.