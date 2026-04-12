China prueba una IA militar que toma decisiones en combate más rápido que los comandantes humanos

China avanza en inteligencia artificial militar con un sistema que toma decisiones en combate más rápido que los humanos. Foto: Xinhua

China avanza en inteligencia artificial militar con un sistema que toma decisiones en combate más rápido que los humanos. Foto: Xinhua

China ha dado un paso relevante en el desarrollo de inteligencia artificial militar con la prueba de un sistema capaz de tomar decisiones en combate más rápido que los comandantes humanos. Integrado en operaciones a nivel de batallón, el agente actúa como un “jefe de Estado Mayor” digital, con capacidad de analizar datos en tiempo real y priorizar información crítica en escenarios de alta presión.

El modelo, desarrollado por un equipo vinculado al Ejército Popular de Liberación y a la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa, ya funciona dentro de plataformas de mando. Según los investigadores, el programa combina un modelo de lenguaje avanzado con mapas dinámicos del campo de batalla, lo que le permite interpretar situaciones complejas y generar respuestas inmediatas. Representa un cambio hacia una toma de decisiones basada en datos y enriquecida con conocimientos, señalaron en su estudio.

Sistema reduce tiempos y mejora el ciclo OODA en batalla

Uno de los principales aportes de esta inteligencia artificial militar es la optimización del ciclo OODA (observar, orientar, decidir y actuar), base de la estrategia moderna. En pruebas realizadas, redujo casi a la mitad el tiempo de respuesta frente a panoramas críticos y mejoró el ciclo en un 43%.

A diferencia de un comandante, que puede enfrentar dificultades para procesar múltiples fuentes bajo presión, identifica de forma automática los llamados requisitos de información crítica. Esto implica detectar qué datos son determinantes para el éxito de una operación y priorizarlos sin intervención humana.

Incluso en condiciones adversas, como interrupciones de comunicación, la herramienta logró recuperar datos claves con más del 90% de precisión. Su rendimiento superó a operadores humanos y softwares convencionales. La capacidad de formular preguntas estratégicas en tiempo real se convirtió en uno de los factores diferenciales del sistema.

Simulación anfibia revela ventajas clave frente a humanos

El desempeño se evaluó en una simulación de desembarco anfibio, un escenario vinculado a posibles conflictos en torno a Taiwán. En ese entorno, la inteligencia artificial gestionó el flujo de mando mientras se desarrollaban operaciones complejas en la costa y en territorio interior.

Durante el ejercicio, detectó el movimiento de un batallón blindado enemigo y, al contrastarlo con la doctrina militar, identificó una vulnerabilidad: la ausencia de información sobre las fuerzas de reserva. Dicho vacío podía derivar en una emboscada.

En cuestión de segundos, la herramienta priorizó el riesgo y asignó unidades de reconocimiento para localizar a las fuerzas ocultas. Este proceso, que en condiciones normales requeriría análisis humano y discusión, se resolvió de forma automática. Los resultados confirmaron una ventaja operativa clara en contextos dinámicos.

Limitaciones persisten en escenarios complejos de guerra

Pese a los avances, los desarrolladores reconocen limitaciones. El sistema depende en gran medida de datos históricos, lo que puede generar dificultades cuando enfrenta situaciones sin precedentes o cuando es utilizado por comandantes sin experiencia previa suficiente.

Además, las pruebas se han centrado en escenarios anfibios convencionales. Los investigadores advierten que aún se requiere adaptar la tecnología a entornos más complejos, como operaciones urbanas o en zonas montañosas, donde las variables aumentan.

El equipo también trabaja en futuras mejoras, como la coordinación entre múltiples agentes de inteligencia artificial, el uso de tecnologías tipo blockchain para reforzar la resiliencia y la implementación en unidades de menor escala.