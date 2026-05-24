HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ciencia

Científicos descubren que el centro de la memoria cerebral empieza ‘lleno’ y se va reduciendo para optimizar el aprendizaje

La investigación muestra cómo evoluciona el hipocampo, esencial para la memoria, mediante un proceso de poda que mejora la precisión del aprendizaje y el almacenamiento de recuerdos.

Los científicos descubrieron que el cerebro no empieza en blanco, sino que empieza lleno. Foto: AdobeStock
Los científicos descubrieron que el cerebro no empieza en blanco, sino que empieza lleno. Foto: AdobeStock
Escuchar
Resumen
Compartir

Un grupo de neurocientíficos descubrió que el cerebro no desarrolla su memoria como una hoja en blanco, sino que comienza con una enorme cantidad de conexiones entre neuronas que luego son eliminadas de manera selectiva para volver más eficiente el aprendizaje y el almacenamiento de recuerdos.

El hallazgo, publicado en la revista Nature Communications, revela cómo evoluciona el hipocampo, una región cerebral clave para la memoria y la orientación espacial. Según los investigadores, este proceso de poda permite que el cerebro adulto sea más preciso al recuperar información y menos dependiente de conexiones excesivas.

El estudio fue liderado por el neurocientífico Victor Vargas-Barroso junto con el investigador Peter Jonas, del Institute of Science and Technology Austria.

PUEDES VER: Arqueólogos descubren en Perú ciudadela inca comparable con Machu Picchu: escondía casi 3.000 lentejuelas de oro, plata y cobre

lr.pe

Un cerebro infantil con conexiones caóticas

Para entender cómo se forma la red de memoria, los científicos analizaron cerebros de ratones en distintas etapas de desarrollo: poco después del nacimiento, durante la adolescencia y en la adultez.

El equipo examinó más de 7.000 posibles conexiones neuronales mediante una técnica avanzada capaz de registrar señales eléctricas entre varias células al mismo tiempo. Los resultados mostraron que los cerebros jóvenes tenían una red extremadamente densa y aparentemente desordenada.

Con el paso del tiempo, esa maraña de conexiones comenzó a reducirse. Las neuronas perdieron parte de sus enlaces y la red se volvió más dispersa, organizada y especializada.

Los investigadores también observaron cambios físicos sorprendentes. Las prolongaciones neuronales encargadas de enviar señales se hicieron más cortas y simples en la adultez, mientras que las estructuras receptoras siguieron desarrollándose.

PUEDES VER: Uno de los países más pequeños del mundo transforma su costa en un megapuerto futurista del tamaño de 3.300 campos de fútbol

lr.pe

Menos conexiones, pero una memoria más eficiente

El estudio mostró además que las conexiones neuronales infantiles eran mucho más fuertes. En cerebros inmaduros, una sola señal podía activar fácilmente otra neurona. En cambio, el cerebro adulto necesita integrar señales provenientes de múltiples neuronas para reaccionar.

Según los investigadores, este cambio mejora enormemente la capacidad de almacenar recuerdos complejos. Simulaciones computacionales con 100.000 neuronas confirmaron que las redes más dispersas y débiles eran más eficientes para recuperar información.

Los científicos creen que este proceso podría ayudar a explicar la llamada amnesia infantil, es decir, la dificultad de recordar los primeros años de vida. Las memorias tempranas podrían quedar atrapadas en esas redes neuronales densas que luego desaparecen durante el desarrollo cerebral.

Ahora, el equipo busca descubrir qué mecanismos biológicos deciden qué conexiones sobreviven y cuáles son eliminadas durante la maduración del cerebro.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Científicos alemanes descubrieron el nutriente que puede potenciar la energía celular

Científicos alemanes descubrieron el nutriente que puede potenciar la energía celular

LEER MÁS
Científicos crean dispositivo cilíndrico con esferas de acero que absorbe hasta el 14% de la energía de los sismos: no necesita electricidad

Científicos crean dispositivo cilíndrico con esferas de acero que absorbe hasta el 14% de la energía de los sismos: no necesita electricidad

LEER MÁS
Innovación científica nacional permite a Argentina producir en masa una especie marina premium que revoluciona la gastronomía

Innovación científica nacional permite a Argentina producir en masa una especie marina premium que revoluciona la gastronomía

LEER MÁS
Argentina logra traer de vuelta a un mamífero extinto hace 110 años en esta importante región

Argentina logra traer de vuelta a un mamífero extinto hace 110 años en esta importante región

LEER MÁS
Unas misteriosas piedras verdes descubiertas en una cueva de España serían indicios de que pueblos prehistóricos trabajaron el cobre durante 4.000 años

Unas misteriosas piedras verdes descubiertas en una cueva de España serían indicios de que pueblos prehistóricos trabajaron el cobre durante 4.000 años

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Arqueólogos descubren en Perú ciudadela inca comparable con Machu Picchu: escondía casi 3.000 lentejuelas de oro, plata y cobre

Arqueólogos descubren en Perú ciudadela inca comparable con Machu Picchu: escondía casi 3.000 lentejuelas de oro, plata y cobre

LEER MÁS
Científicos confirman que el aumento del nivel del mar se está acelerando: sube casi al doble de velocidad que desde 1960

Científicos confirman que el aumento del nivel del mar se está acelerando: sube casi al doble de velocidad que desde 1960

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciencia

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025