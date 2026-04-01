La misión Artemis II es un hito histórico en el regreso del ser humano a la Luna. Esta tarea será la primera de la NASA con astronautas a bordo desde Apolo, que tuvo lugar en 1972. La nave Orion, en su vuelo de prueba, fue lanzada desde el Kennedy Space Center a bordo del potente cohete Space Launch System (SLS).

La tripulación, compuesta por cuatro tripulantes espaciales, viajará alrededor de la Luna en un trayecto de diez días, poniendo a prueba tecnologías clave para futuras misiones, incluidas las que traerán nuevamente a los humanos a la superficie lunar, como parte de los planes a largo plazo de Artemis III.

Artemis II: así se vivió el minuto a minuto vía NASA 21:30 Trump felicita a la NASA por Artemis II El presidente Donald Trump brindó un discurso hoy sobre la guerra con Irán; sin embargo, no pudo evitar referirse sobre el lanzamiento de la misión Artemis II de la NASA al inicio. “Dios bendiga a nuestros increíbles astronautas, Dios bendiga a la NASA y Dios bendiga a la nación más grande que jamás haya existido”, dijo. 19:11 La imagen del despegue de la misión a la Luna Los cuatro astronautas despegaron el miércoles a bordo de un enorme cohete de la NASA en un viaje que los llevará alrededor de la Luna, el primer sobrevuelo lunar tripulado en más de 50 años. 18:42 ¿Cuáles serán las labores de la misión Artemis II? Entre las tareas de la tripulación estarán maniobrar manualmente la cápsula en órbita terrestre, evaluar sistemas de soporte vital, navegación y propulsión, y recopilar datos científicos en el espacio profundo. Además, se desplazarán miles de kilómetros más allá de la Luna, alcanzando una distancia mayor que cualquier viaje tripulado anterior. También registrarán imágenes y datos que servirán para el futuro. 18:13 La nave de la misión Artemis II despliegue sus paneles Las cuatro alas de paneles solares de la cápsula Orion han sido desplegadas. “Los controladores de vuelo en Houston confirmaron que se desplegaron según lo previsto, se aseguraron en su posición y comenzaron a generar energía”, informó la NASA. Según la agencia, estos paneles proporcionarán electricidad continua para los sistemas de soporte vital, la aviónica, las comunicaciones y las operaciones a bordo. 18:04 Los astronautas de Artemis II ya está de camino a la Luna Tras despegar casi sin contratiempos, la tripulación realizará una maniobra en la órbita de la Tierra que los impulsará hacia una trayectoria translunar, dirigiéndolos con precisión al punto donde estará la Luna dentro de seis días. 17:57 Separación de la etapa central completa en la misión Artemis La etapa central se ha separado con éxito de la nave espacial Orión. "Esto marca el final de la primera fase importante de propulsión de la misión Artemis II y la transición a las operaciones de la etapa superior", dijo la NASA. 17:47 Los astronautas cruzan el límite hacia el espacio La tripulación de Artemis II ha cruzado el límite hacia el espacio tras realizar comprobaciones de comunicación satisfactorias. 17:41 Artemis II despegó desde Florida Tras años de retrasos, aplazamientos y situaciones de tensión que casi provocaron la cancelación del programa Artemis, la NASA enviará a la humanidad de vuelta a la Luna por primera vez en 54 años. 17:35 Artemis II recibe luz verde para su lanzamiento El director de lanzamiento de Artemis II, Charlie Blackwell-Thompson, llevó a cabo la votación final sobre si el proyecto saldría adelante o no, y el resultado fue unánime: "sí", según informó la NASA. 17:27 Artemis II está listo para su lanzamiento El equipo de la misión dio la aprobación final para el intento de lanzamiento, el primer vuelo espacial tripulado a la Luna en más de medio siglo. La tripulación será la primera en ser lanzada al espacio a bordo del potente cohete Space Launch System (SLS) de la NASA en su misión de hacer volar la nave espacial Orion alrededor de la Luna. 17:15 El equipo de Artemis 2 resuelve un problema y está a pocos minutos del despegue La NASA determinó la lectura de temperatura inesperadamente alta en una de las dos baterías del sistema de aborto de lanzamiento de la cápsula Orion debido a un problema de instrumentación, que no afectará al lanzamiento previsto para hoy. Una buena noticia a pocos minutos del despegue. "Las condiciones meteorológicas siguen siendo favorables y ahora se ha elevado la probabilidad de que el lanzamiento sea viable en un 90%", escribieron los responsables de la NASA. 15:38 La NASA instala las últimas medidas de seguridad Los técnicos de la agencia espacial han comenzado a instalar el panel de servicio de la escotilla del módulo de la tripulación, que "protege las conexiones clave y garantiza que la zona sea segura para el vuelo". El equipo también comprueba que todo esté correctamente sellado. 15:22 ¿Desde dónde se lanzará Artemis II? La misión Artemis II se lanzará desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, utilizando el histórico Complejo de Lanzamiento 39B. Esta plataforma es un emplazamiento que sirvió para 60 lanzamientos, comenzando con el Apolo 10 el 18 de mayo de 1969, el vuelo de ensayo para el primer alunizaje. Desde aquí se lanzaron tres misiones a la estación espacial Skylab entre 1973 y 1974. En 1975, tres astronautas del programa Apolo despegaron para la histórica misión del Proyecto de Prueba Apolo-Soyuz, cuyo objetivo era unirse a una tripulación soviética en el espacio. 15:08 Los astronautas de Artemis 2 ya están dentro de la nave espacial La tripulación de la misión lunar ya está en el interior de la cápsula Orión y se abrocharon los cinturones de seguridad. El comandante de la misión, Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista de misión Christina Koch y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, se comunican ahora con el centro de control de la misión para realizar las pruebas finales necesarias antes del lanzamiento, como las comprobaciones de comunicaciones y las configuraciones del panel de control. 13:07 Los astronautas de la NASA están listos para el lanzamiento La tripulación de la misión Artemis 2 salió con sus brillantes trajes de naranja de las instalaciones del Centro Espacial Kennedy (KSC) en Florida, clave en la preparación para el lanzamiento. "Es un gran día para nosotros, un gran día para este equipo", dijo el comandante, Reid Wiseman, entre aplausos. 12:20 ¿La misión Artemis II 'aterrizará' en la Luna? El viaje no incluirá un alunizaje, sino que consistirá en un sobrevuelo que llevará a la tripulación alrededor de la cara oculta de la Luna. La NASA declaró que el objetivo es probar los sistemas de la nave espacial y las operaciones de la tripulación en el espacio profundo antes de intentar pisar la superficie en una futura misión Artemis. 12:05 La misión Artemis II con buenas condiciones meteorológicas Los cuatro astronautas han recibido su último informe meteorológico. La NASA y la Fuerza Espacial de EE. UU. afirman que hay un 80 % de probabilidades de que la naturaleza coopere para el lanzamiento previsto para hoy a las 18:24 (hora de Estados Unidos). 11:34 ¿Cuándo fue la última vez que el hombre fue a la Luna? La última vez en que se llegó al satélite fue con el Apolo 17, en diciembre de 1972. En esa ocasión, el astronauta Eugene Cernan se convirtió en la última persona en caminar sobre la superficie lunar. En total, 24 personas viajaron y solo 12 la han llegado a pisar, todos durante el programa Apolo. 10:39 El cohete de la misión Artemis II terminó la carga de hidrógeno líquido El cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial fue cargado por completo con el propulsor de hidrógeno que necesitará para el despegue. El proceso de repostaje continúa con el suministro del oxígeno líquido necesario para el despegue. La etapa central está casi cargada. 09:38 ¿Quiénes son los astronautas de la misión Artemis? La tripulación está conformada por Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch de la NASA, junto con Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense, quienes viajarán a bordo de la cápsula Orion,en un vuelo de aproximadamente diez días que los llevará a rodear la Luna. 08:32 El transporte de un nanosatelite latino Artemis II transportará el nanosatélite argentino ATENEA, desarrollado por la CONAE junto con las universidades nacionales UNSAM, UBA y La Plata. Este satélite, que pesa aproximadamente 12 kilos y tiene dimensiones de 30 x 20 x 20 cm, será colocado en un espacio específico dentro del adaptador de etapa de la nave Orión. Este espacio está destinado a pequeños satélites de los países firmantes de los acuerdos Artemis, destacando la colaboración internacional en la misión. 07:30 ¿A qué hora despegará el Artemis II? La Misión Artemis II tiene su despegue programado para las 18:24 hora peruana (18:24 en Florida), desde la plataforma 39B. La agencia espacial ha habilitado una ventana de lanzamiento de dos horas, y en caso de presentarse inconvenientes, ya tiene planificadas fechas alternativas para el evento.

Una peruana forma parte del equipo de Artemis II

La ingeniera Jackelynne Silva-Martínez, desde el Johnson Space Center en Houston, desempeña un papel clave como integradora de sistemas. La destacada presencia de la profesional, natural del Cusco y con más de 20 años de trayectoria en el sector aeroespacial, contribuye directamente al éxito de la misión y al avance de la exploración espacial. Su participación refleja el creciente protagonismo de Perú en proyectos científicos internacionales de alto nivel.

“Es muy emocionante ser parte de esta misión, pero también una gran responsabilidad. Lo que estamos haciendo ahora es muy similar a lo que se hizo en Apolo 8 hace 58 años, pero ahora tenemos tecnología más avanzada, tenemos a compañías, a la industria, academia y a muchas entidades que están apoyando a la misión (…) Queremos que los astronautas lleguen a salvo a la Luna y regresen también a la Tierra. Nos tomamos todo eso muy en serio”, señaló la ingeniera en una entrevista con Agencia Andina.