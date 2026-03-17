HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Luis Enrique Arroyo es el nuevo primer ministro
Luis Enrique Arroyo es el nuevo primer ministro      Luis Enrique Arroyo es el nuevo primer ministro      Luis Enrique Arroyo es el nuevo primer ministro      
EN VIVO

🚨 EN VIVO | Gobierno JURAMENTA NUEVO GABINETE tras RENUNCIA de DENISSE MIRALLES a la PCM #HLR

Ciencia

El secreto de la araña tejedora: estudio revela cómo la telaraña cambia de estructura para capturar presas sin romperse

Estos descubrimientos abren posibilidades para el desarrollo de nuevos materiales inspirados en la naturaleza, ideales para industrias que requieren resistencia y flexibilidad, como la ingeniería y la biomedicina.


Un estudio internacional revela que ciertas arañas tejedoras, de la familia Deinopidae, pueden modificar su telaraña para incrementarla en resistencia y elasticidad.
Un estudio internacional revela que ciertas arañas tejedoras, de la familia Deinopidae, pueden modificar su telaraña para incrementarla en resistencia y elasticidad. | Foto: Composición LR | PNAS

Un equipo internacional de científicos ha descubierto que ciertas arañas tejedoras son capaces de modificar activamente la estructura de su telaraña para hacerla más resistente sin perder elasticidad, resolviendo así uno de los mayores desafíos de los biomateriales. El estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), revela un mecanismo único que combina flexibilidad y resistencia en un mismo material.

La investigación se centró en las arañas de la familia Deinopidae, conocidas por su técnica de caza: lanzan su red sobre sus presas. Durante este proceso, la red sufre deformaciones extremas, pero logra recuperar su forma sin romperse, un fenómeno que hasta ahora no había sido completamente explicado por la ciencia.

Según los investigadores, liderados por Jonas O. Wolff, el secreto está en la capacidad de este arácnido para “programar” la estructura de la seda mientras la producen, ajustando su rigidez en distintas partes de la malla según la función que deben cumplir durante la captura.

PUEDES VER: Chinos logran convertir cáscaras de pitahaya en un elemento clave para las baterías de autos eléctricos y aeronaves militares

lr.pe

Telaraña adaptable

El estudio revela que los hilos están compuestos por una estructura compleja: un núcleo elástico rodeado por fibras dispuestas en forma de bucles. Esta arquitectura permite que los hilos sean inicialmente flexibles y se estiren con facilidad, pero que se vuelvan más rígidos a medida que se tensan.

Durante el ataque, la telaraña puede expandirse hasta 24 veces su tamaño original en cuestión de milisegundos. En ese proceso, algunas de sus partes llegan a deformarse hasta en un 200%. Esta capacidad le permite absorber la energía del impacto de la presa sin que la estructura se rompa, a diferencia de otros tipos de seda de araña.

Además, las arañas controlan este proceso mediante una técnica de hilado en espiral, regulando la cantidad de bucles y la mezcla de fibras para crear un “gradiente de elasticidad”: zonas más rígidas con el fin de soportar carga y otras más flexibles para estirarse al máximo.

PUEDES VER: Australianos transforman cáscaras de maní en un material clave para mejorar las baterías de celulares: todo en 10 minutos

lr.pe

Implicaciones para la ciencia

Los hallazgos no solo explican el funcionamiento de estas telarañas, sino que también abren la puerta al desarrollo de nuevos materiales inspirados en la naturaleza. El principio identificado —un elastómero reforzado con fibras en bucle— podría aplicarse en ingeniería para crear materiales que sean simultáneamente resistentes y altamente elásticos.

Este tipo de diseño sería especialmente útil en industrias que requieren materiales capaces de soportar grandes deformaciones sin romperse, como la fabricación de tejidos avanzados, estructuras flexibles o dispositivos biomédicos.

El estudio demuestra, además, cómo el comportamiento animal puede influir directamente en las propiedades físicas de los materiales que producen, ofreciendo un ejemplo único de adaptación evolutiva que supera las limitaciones tradicionales de los polímeros.

Notas relacionadas
Investigación científica sugiere que los terremotos podrían ser la causa de la formación de pepitas de oro en la Tierra

Investigación científica sugiere que los terremotos podrían ser la causa de la formación de pepitas de oro en la Tierra

LEER MÁS
Científicos descubren que un ácido natural presente en las uvas ayuda a separar metales clave para reciclar baterías

Científicos descubren que un ácido natural presente en las uvas ayuda a separar metales clave para reciclar baterías

LEER MÁS
Científicos descubren que la inflamación en el sistema digestivo puede acelerar la pérdida de la memoria

Científicos descubren que la inflamación en el sistema digestivo puede acelerar la pérdida de la memoria

LEER MÁS
Científicos chinos convierten cáscaras de pitahaya en un elemento clave para las baterías de autos eléctricos y aeronaves

Científicos chinos convierten cáscaras de pitahaya en un elemento clave para las baterías de autos eléctricos y aeronaves

LEER MÁS
Descubren en Argentina un pequeño dinosaurio de 90 millones de años que aclara un misterio evolutivo

Descubren en Argentina un pequeño dinosaurio de 90 millones de años que aclara un misterio evolutivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Chinos logran convertir cáscaras de pitahaya en un elemento clave para las baterías de autos eléctricos y aeronaves militares

Chinos logran convertir cáscaras de pitahaya en un elemento clave para las baterías de autos eléctricos y aeronaves militares

LEER MÁS
Australianos transforman cáscaras de maní en un material clave para mejorar las baterías de celulares: todo en 10 minutos

Australianos transforman cáscaras de maní en un material clave para mejorar las baterías de celulares: todo en 10 minutos

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El secreto de la araña tejedora: estudio revela cómo la telaraña cambia de estructura para capturar presas sin romperse

Real Madrid venció 3-1 a Manchester City con 'hat trick' de Vinicius Junior y clasificó a cuartos de final de Champions League

Luis Enrique Arroyo Sánchez es el nuevo presidente del Consejo de Ministros de José María Balcázar

Ciencia

Científicos encuentran fármacos psicoactivos en vegetales regados con aguas recicladas tratadas

Investigación científica sugiere que los terremotos podrían ser la causa de la formación de pepitas de oro en la Tierra

Chinos consiguen crear una batería para celulares capaz de durar más de 4.500 horas: resiste a temperaturas de -30°C

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Luis Enrique Arroyo Sánchez es el nuevo presidente del Consejo de Ministros de José María Balcázar

Elecciones 2026: JNE amonesta a José Luna y Cecilia García por comentarios ofensivos contra otros candidatos

Escudo Fronterizo Perú–Chile: continúan excavaciones con maquinaria pesada en la frontera de Tacna

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025