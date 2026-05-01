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Cultural

Represión sexual y presión social en una novela de Ian McEwan

“En la playa de Chesil” es una película basada en una novela del maestro británico Ian McEwan, quien en “Chesil Beach” explora zonas sensibles y silenciosas de la poliédrica condición humana.

Ian McEwan. Foto: AFP.
Ian McEwan. Foto: AFP.
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La narrativa inglesa contemporánea tiene exponentes muy importantes, como Martin Amis, Kazuo Ishiguro, Hanif Kureishi, Julian Barnes y el gran Ian McEwan (Aldershot, 1948). De este último nos ocupamos en esta ocasión.

Ian McEwan es autor de novelas como 'Ámsterdam', 'Amor perdurable' y 'Expiación', entre otras que también han sido aclamadas por la crítica. Varias de sus novelas han sido llevadas al cine y han tenido una recepción bastante aceptable. En la parrilla de Prime Video podemos encontrar la versión que hizo Dominic Cooke, destacado director de teatro que en 2017 debutó en el cine con la adaptación de una novela de McEwan, 'Chesil Beach' (Anagrama), bajo el título de 'En la playa de Chesil'. El trabajo de Cooke no se aparta del sentido narrativo de la novela y ello se debe a que el propio McEwan escribió el guion.

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A 'Chesil Beach', cuando se publicó en 2007, se la calificó de novela costumbrista (ese era el reparo dentro de la valoración positiva), por ser un reflejo de la sociedad de su tiempo. 'Chesil Beach', al igual que muchas otras novelas del autor, era, sobre todo, un viaje interior por los temores y las miserias existenciales de sus dos protagonistas.

&quot;En la playa de Chesil&quot; con Saoirse Roman (Florence) y Billy Howle (Edward). Imagen: Difusión..

"En la playa de Chesil" con Saoirse Roman (Florence) y Billy Howle (Edward). Imagen: Difusión..

Edward y Florence son dos jóvenes que van a pasar su noche de bodas en un hotel de Chesil Beach. Él viene de una familia esforzada; ella, de una que lo ha tenido todo. Él es historiador; ella, violinista. Ambos se conocieron en una manifestación contra las armas nucleares. Estamos en 1962.

Las cosas marchan a la perfección; el noviazgo y la boda han salido tal y como lo pensaron durante meses. Pero, a medida que se acerca el momento de la intimidad, empiezan los problemas. McEwan hurga en las personalidades de los jóvenes protagonistas. Florence es una mujer de mentalidad abierta; su objetivo es llegar a ser una gran violinista y no piensa en nada que no sean las ejecuciones musicales. Aspira al amor a través del platonismo; el sexo es algo que la asquea y repugna. Todo lo contrario ocurre con Edward, quien se siente engañado por Florence al no querer hacer el amor con él.

Partiendo de este conflicto, McEwan nos brinda un sustancioso acercamiento a cómo se fue preparando la revolución que marcó a toda la segunda mitad del siglo XX: la de las libertades individuales y colectivas. Además, nos acerca a la juventud que estuvo en vísperas de las revueltas políticas y hormonales que influyeron en los años sesenta y setenta. Es decir, su época.

&quot;Chesil Beach&quot;. Imagen: Difusión.

"Chesil Beach". Imagen: Difusión.

Releída después de muchos años, 'Chesil Beach' proyecta una frescura: la de la autenticidad personal. Los conflictos de Edward y Florence nacen de la presión social, que afecta particularmente a Edward, porque no puede afirmarse como hombre ante Florence. 'Chesil Beach' es la historia de una separación y de los caminos que ambos tomaron luego del incidente en el hotel.

En esta novela, McEwan demuestra que es un maestro al exponer la represión moral y sexual, la cual está presente en toda época y se aprecia muy bien en esta era digital. Su estilo claro y a la vez denso, su posición frente a sus personajes, a quienes no juzga, y el lugar de la ideología de la época, ubicada como un elemento decorativo que no afecta el discurso de los personajes, son elementos que contribuyen a su universalidad. La presión social sobre los jóvenes siempre ha existido y lleva a tomar decisiones rápidas que cambian radicalmente la vida.

Para McEwan, escribir el guion de 'En la playa de Chesil' le permitió hacer lo que no pudo en la novela: darle más consistencia al discurso de Florence. No hay pierde, ni con la novela ni con la película.

 

 

Disponibilidad. Todos los libros de Ian McEwan están publicados en español por Anagrama. En librerías y plataformas.

Último título. 'What We Can Know' ha sido valorada por el New York Times como una de las mejores novelas de su trayectoria.

 

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