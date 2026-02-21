Un grupo de investigadores identificó vestigios momificados de guepardos en cinco cuevas cercanas a la ciudad de Arar, en el norte de Arabia Saudita. Los ejemplares, localizados entre 2022 y 2023 durante inspecciones de fauna, conservaban tejidos blandos y esqueletos en buen estado, lo que permitió realizar estudios genéticos sobre parte del material recuperado.

El análisis del ADN de tres de las momias aportó nuevos datos sobre la presencia histórica de estos felinos en la península arábiga. Los resultados, publicados en la revista científica Communications Earth & Environment, indican que distintas subespecies habitaron la región antes de su desaparición local registrada en la década de 1970.

PUEDES VER: El país de América Latina que desafía la hegemonía de Argentina y buscar exportar carne a China

¿Qué reveló el ADN de los cuerpos preservados sobre las subespecies que vivieron en Arabia Saudita?

Durante años se consideró que el guepardo asiático (Acinonyx jubatus venaticus), hoy en peligro crítico con una pequeña población silvestre en Irán, fue la única subespecie presente en Arabia Saudita. Esta especie formó parte de una distribución histórica mucho más amplia que actualmente se ha reducido a una fracción de su extensión original.

El estudio genético de tres ejemplares mostró que dos de los fragmentos más antiguos presentan mayor cercanía con el depredador del noroeste de África (Acinonyx jubatus hecki). Esta evidencia indica que más de un linaje ocupó el territorio de la península arábiga en distintos periodos.

Los expertos obtuvieron secuencias completas del genoma a partir de tres de los siete restos preservados. Según la publicación científica, este procedimiento representa el primer caso documentado de extracción de ADN en esta especie, conservados de forma natural o en grandes felinos conservados bajo estas condiciones.

¿Por qué el hallazgo de guepardos momificados en cuevas sorprendió a los científicos?

El descubrimiento incluyó siete de estos ejemplares preservados de forma natural y estructuras óseas de otros 54 felinos distribuidos en varias cuevas. La datación de cinco muestras indicó que el ejemplar más antiguo tiene cerca de 4.000 años, mientras dos momias analizadas corresponden a periodos comprendidos entre hace 130 y 1.870 años.

Ahmed Al Boug, autor principal del estudio y especialista en ecología del Centro Nacional para la Vida Silvestre de Arabia Saudita, calificó la evidencia como altamente sorprendente. Señaló que se trata del primer registro documentado de conservación natural en este animal veloz y de la primera evidencia física de subespecies presentes en la región.

El científico también destacó que el uso de cuevas resulta un comportamiento extremadamente atípico en estos felinos. Los científicos examinan las razones de esta presencia, mientras el entorno hiperárido de las cavidades habría favorecido la conservación natural de los huesos.

¿Cómo podría este descubrimiento ayudar a reintroducir la especie en Arabia Saudita?

Los resultados aportan información sobre los linajes que habitaron el territorio durante milenios, lo que permite identificar subespecies históricamente presentes en la región. De acuerdo con los investigadores, estos datos ofrecen referencias útiles para proyectos destinados a restablecer poblaciones en la península arábiga.

Especialistas en conservación indicaron que la evidencia genética facilita la selección de animales adecuados para futuras liberaciones. El material hallado también incluye ejemplares jóvenes y adultos, lo que muestra la existencia de poblaciones establecidas en el pasado.