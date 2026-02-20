HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cierran Vía de Evitamiento por labores de rescate en río Rímac
Cierran Vía de Evitamiento por labores de rescate en río Rímac     Cierran Vía de Evitamiento por labores de rescate en río Rímac     Cierran Vía de Evitamiento por labores de rescate en río Rímac     
Ciencia

Descubren fósil "sonriente" de 350 millones de años en una isla de Inglaterra que revela la existencia de un antiguo animal marino

Este hallazgo poco común brinda información sobre los crinoideos, organismos marinos antiguos que han sobrevivido a múltiples cambios ambientales y muestran la historia de la vida en el océano.

Christine Clark encontró la peculiar roca mientras caminaba y la llevó a casa.
Christine Clark encontró la peculiar roca mientras caminaba y la llevó a casa. | Foto: BBC

Un fósil de unos 350 millones de años, cuya forma recuerda a una sonrisa humana, fue hallado en la isla de Lindisfarne, en el norte de Inglaterra, y ha permitido a los científicos identificar restos de un antiguo animal marino conocido como crinoideo. El hallazgo fue confirmado por el Servicio Geológico Británico, que determinó su origen y antigüedad tras analizar la pieza.

El descubrimiento ocurrió cuando Christine Clark, una mujer de 64 años, realizaba una caminata el día después de Navidad en esta isla del condado de Northumberland, donde suele buscar fósiles conocidos como “cuentas de Cuddy”. Según relató para la BBC, una pequeña roca llamó su atención por su peculiar forma. “Parecía la dentadura postiza de alguien”, afirmó, al describir el objeto que posteriormente llevó a casa y compartió en redes sociales.

El Servicio Geológico Británico señala que encontrar un fósil completo de crinoideo es un descubrimiento "bastante infrecuente", ya que lo más común es hallar los discos individuales que componen su tallo. Foto: BBC

El Servicio Geológico Británico señala que encontrar un fósil completo de crinoideo es un descubrimiento "bastante infrecuente", ya que lo más común es hallar los discos individuales que componen su tallo. Foto: BBC

PUEDES VER: China revela un fósil clave que cambia la teoría sobre cómo volaron las aves

lr.pe

Un antiguo animal marino preservado en roca

El análisis científico confirmó que el fósil corresponde a una sección del tallo de un crinoideo, un animal marino que apareció por primera vez hace más de 500 millones de años, durante el período Cámbrico, y que aún tiene representantes vivos. Estos organismos, también llamados “lirios de mar”, poseen un tallo flexible adherido al fondo oceánico y brazos ramificados que les permiten alimentarse.

Según explicó el paleontólogo Jan Hennissen, el ejemplar hallado está formado por pequeños discos calcificados, conocidos como huesecillos, que permanecieron unidos. Con el paso del tiempo, el tallo se fracturó y curvó longitudinalmente, adoptando una forma similar a una sonrisa. El especialista indicó que el fósil probablemente procede de la Formación Alston, una capa de caliza oscura con una antigüedad estimada en unos 350 millones de años.

PUEDES VER: Descubren un fósil único de hace 444 millones de años que revela una nueva forma de fosilización invertida

lr.pe

Un hallazgo poco común que aporta pistas del pasado

Aunque los fósiles de crinoideos son relativamente comunes en la costa de Northumberland, encontrar segmentos completos o parcialmente conectados es menos frecuente. Lo habitual es descubrir únicamente los discos individuales que componen el tallo, utilizados históricamente incluso como adornos y asociados a tradiciones religiosas locales.

Este hallazgo permite a los investigadores comprender mejor la estructura y conservación de estos antiguos organismos marinos, así como las condiciones ambientales que permitieron su preservación durante millones de años. La forma distintiva del fósil también facilitó su identificación, ya que presentaba características biológicas claramente diferentes de la roca circundante.

Un testimonio de la evolución temprana de la vida compleja

Los crinoideos forman parte de los organismos complejos más antiguos del planeta y han sobrevivido a múltiples cambios ambientales a lo largo de la historia geológica. Su presencia en formaciones rocosas como la de Lindisfarne confirma que estas regiones estuvieron cubiertas por mares antiguos que albergaban ecosistemas diversos.

El fósil descubierto no solo destaca por su apariencia inusual, sino también por su valor científico, al ofrecer evidencia directa de la vida marina en el pasado remoto. Para Christine Clark, sin embargo, el hallazgo también tiene un significado personal. A pesar de recibir ofertas para venderlo, decidió conservarlo como parte de su colección, consciente de que se trata de una pieza excepcional que conecta el presente con un océano desaparecido hace millones de años.

Notas relacionadas
Estudio revela que quedarse despierto hasta muy tarde aumenta el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares

Estudio revela que quedarse despierto hasta muy tarde aumenta el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares

LEER MÁS
Investigadores peruanos de la UNALM llegan a la Antártida para buscar compuestos anticancerígenos en una misión científica única

Investigadores peruanos de la UNALM llegan a la Antártida para buscar compuestos anticancerígenos en una misión científica única

LEER MÁS
Científicos descubren en Perú una nueva especie de planta de la era de los dinosaurios: vive en ambientes inundables del Amazonas

Científicos descubren en Perú una nueva especie de planta de la era de los dinosaurios: vive en ambientes inundables del Amazonas

LEER MÁS
Estas 3 actividades sencillas a lo largo de la vida pueden reducir hasta en 38% el riesgo de Alzheimer, según estudio

Estas 3 actividades sencillas a lo largo de la vida pueden reducir hasta en 38% el riesgo de Alzheimer, según estudio

LEER MÁS
La NASA inicia la cuenta regresiva: Artemis II supera con éxito el ensayo de combustible rumbo a la Luna

La NASA inicia la cuenta regresiva: Artemis II supera con éxito el ensayo de combustible rumbo a la Luna

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Una de las maravillas del mundo antiguo vuelve a la vida: restos del Faro de Alejandría son recuperados desde el fondo del mar

Una de las maravillas del mundo antiguo vuelve a la vida: restos del Faro de Alejandría son recuperados desde el fondo del mar

LEER MÁS
Estudio revela que los terremotos podrían ser responsables de la formación de pepitas de oro en la Tierra

Estudio revela que los terremotos podrían ser responsables de la formación de pepitas de oro en la Tierra

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cierran Vía de Evitamiento por labores de rescate en río Rímac: tránsito restringido a Lima

La casa más angosta del mundo se encontraría en Perú: mide solo 63 cm de ancho y busca ingresar al Récord Guinness

Lluvias inundan Arequipa, Ica, Lambayeque y más regiones EN VIVO: más de 500 distritos en riesgo

Ciencia

Científicos colocaron dos tazas frente a un chimpancé: hizo algo que se creía exclusivo de los humanos

Un descubrimiento “maravilloso” en el Sáhara: una nueva especie de dinosaurio de 13 metros con una cresta de colores

Un accidente nuclear de hace 15 años dejó una ciudad sin personas, pero los jabalíes tomaron las calles y algo inesperado ocurrió con su genética

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Julio Chávez, presidente de Acción Popular es sentenciado por omitir denuncia de coima cuando era alcalde de SMP

Alianza para el Progreso pide a José María Balcazar mantener al ministro de Economía

Hija de Hugo Bustíos tras libertad de Urresti: "Tu memoria, papá, estará siempre por encima de la ignominia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025