Un estudio innovador realizado por investigadores de las universidades de Columbia y Rutgers ha revelado que un litro promedio de agua embotellada contiene cerca de 250.000 partículas de nanoplásticos, invisibles al ojo humano. Este hallazgo, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, utiliza tecnología de microscopios con doble láser para identificar y categorizar estos contaminantes en detalle por primera vez.

Aunque los nanoplásticos miden menos de una micra y representan cantidades ínfimas en peso, los científicos están investigando activamente su impacto en la salud humana. Estas partículas no solo provienen del material de las botellas, sino también de los procesos de filtración utilizados en su producción. Los hallazgos han generado preocupación entre los expertos, quienes subrayan la importancia de reducir el uso de plásticos de un solo uso mientras se profundizan los estudios sobre los riesgos potenciales.

La elección de consumir agua de fuentes alternativas, como el agua del grifo filtrada, podría reducir la exposición a los nanoplásticos. Foto: National Geographic

¿Qué son los nanoplásticos y cómo llegan al agua?

Los nanoplásticos son partículas extremadamente pequeñas, menores a una micra, que resultan de la descomposición de plásticos más grandes. Estas partículas pueden ingresar al agua embotellada a través de varios procesos, incluyendo la fabricación de las botellas y el uso de filtros de ósmosis inversa para eliminar otros contaminantes. Según los investigadores, estas fuentes contribuyen significativamente a la presencia de este compuesto en el agua potable.

A diferencia de los microplásticos, que son visibles bajo microscopios convencionales, los nanoplásticos han sido mucho más difíciles de identificar hasta ahora. Gracias a la tecnología de doble láser utilizada en este estudio, los científicos pudieron detectar partículas más pequeñas y en mayor cantidad, proporcionando una imagen más clara de la contaminación por plásticos en el agua embotellada.

¿Qué implicaciones tiene para la salud y el medio ambiente?

Aunque todavía no se comprenden completamente los efectos de los nanoplásticos en la salud humana, los investigadores han demostrado que estas partículas pueden ingresar en tejidos y células de mamíferos, incluidos los seres humanos. Según Jason Somarelli, experto de la Universidad de Duke, los aditivos químicos presentes en los plásticos podrían ser los responsables de estrés celular, daño al ADN y otros problemas metabólicos.

En el ámbito ambiental, este hallazgo es un recordatorio de la escala global de la contaminación plástica. Con más de 430 millones de toneladas de plásticos producidos anualmente, los nanoplásticos se han convertido en una preocupación creciente en el agua potable, los alimentos y los océanos. A medida que los investigadores profundizan en el impacto de estos contaminantes, el estudio subraya la importancia de adoptar hábitos más sostenibles, como el uso de botellas reutilizables y la reducción del consumo de plásticos desechables.