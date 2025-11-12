El Sol liberó este 11 de noviembre una erupción solar de clase X5.1, considerada la más intensa de lo que va del año y la más fuerte desde octubre de 2024. El estallido se originó en la región activa AR4274, un conjunto de manchas solares que ha mostrado una alta actividad durante los últimos días.

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), el fenómeno provocó apagones de radio de nivel R3 en amplias zonas de África y Europa. La potente ráfaga de radiación ionizó la parte superior de la atmósfera terrestre, afectando las comunicaciones de alta frecuencia en el lado iluminado del planeta.

La erupción de clase X5.1 de la mancha solar AR4274 marca la llamarada solar más potente de este año. Foto: NOAA

Auroras y apagones tras la erupción solar

El estallido solar no solo interrumpió las señales de radio, sino que también desató una serie de auroras boreales y australes visibles en los cielos. Estas luces se producen cuando partículas cargadas procedentes del Sol interactúan con el campo magnético terrestre, generando espectáculos luminosos en tonos verdes, violetas y rojizos.

Apagones de radio asociados con la llamarada solar X5.1 del 11 de noviembre. Foto: NOAA

El Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA informó que la llamarada forma parte de una secuencia de erupciones provenientes del mismo grupo de manchas solares. En los días previos, AR4274 ya había producido llamaradas X1.7 y X1.2, ambas acompañadas de eyecciones de masa coronal (CME) que viajaron a millones de kilómetros por hora hacia la Tierra.

Los expertos señalaron que la combinación de estas erupciones podría intensificar las condiciones geomagnéticas y generar auroras más extensas durante las próximas horas.

Una llamarada de clase X5.1: la más potente del año

Las llamaradas solares se clasifican en categorías A, B, C, M y X, siendo esta última la más energética. Cada nivel representa un aumento diez veces superior en la liberación de energía. En este caso, la magnitud X5.1 se sitúa cerca del límite superior de la escala, lo que explica la fuerza del impacto sobre las comunicaciones terrestres.

La erupción también liberó una enorme cantidad de rayos X y radiación ultravioleta extrema, que alcanzaron la atmósfera terrestre en cuestión de minutos. Estas emisiones causaron la pérdida temporal de señales y la degradación de frecuencias utilizadas por aeronaves y embarcaciones.

Tormenta geomagnética llega a la Tierra

La eyección de masa coronal asociada con la llamarada llegó al planeta y provocó que se generen las condiciones para una tormenta geomagnética severa (G4). Este fenómeno causaría interferencias en sistemas GPS, fluctuaciones en redes eléctricas y auroras visibles en las atitudes.

Entre las posibles afectaciones, los especialistas destacan:

Interrupciones en comunicaciones de alta frecuencia.

Fallas temporales en satélites y navegación aérea.

Auroras visibles más allá de las regiones polares.

Esta secuencia de eventos marca uno de los momentos más activos del Ciclo Solar 25, un periodo que se espera alcance su punto máximo entre 2025 y 2026.