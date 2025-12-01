HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

Los 10 países donde se podrá ver el eclipse solar más largo del Siglo XXI: no habrá un evento astronómico similar hasta 2114

El evento astronómico podrá verse en tres continentes diferentes y tendrá la mayor duración desde el eclipse que ocurrió hace más de 30 años.

El eclipse solar se llevará a cabo en agosto de 2027 y tendrá una duración récord.
El eclipse solar se llevará a cabo en agosto de 2027 y tendrá una duración récord. | Foto: IA

El anuncio del eclipse solar más largo de este siglo ha generado mucho entusiasmo entre los fanáticos de eventos astronómicos y el público en general. Como se sabe, el histórico evento ocurrirá el próximo 2 de agosto de 2027. Así, ha surgido la duda de cuáles serán los países y las regiones del mundo donde se podrá presenciar cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alineen.

En esta nota, te contaremos cuáles son los tres continentes que gozarán de este inigualable eclipse solar, el cual tendrá una duración superior a los seis minutos. Desde 1991 no ocurre un evento de tal magnitud, cuando la Luna tapó al Sol por siete minutos y dejó varias zonas bajo la oscuridad.

¿Cuáles son los países que presenciarán el eclipse solar más largo del siglo XIX?

Los países del norte de África serán los principales protagonistas del eclipse solar de agosto de 2027, ya que es la región donde se verá su punto máximo. Entre ellos estarán Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto y Sudán. En Oriente Próximo, los ciudadanos de Arabia Saudita, Yemen y Somalia gozarán de este evento inusual cuando la Luna bloquee la luz del Sol.

Asimismo, se espera que las ciudades del sur de Europa puedan presenciar cómo se produce el acontecimiento histórico. Por ejemplo, la urbe española de Cádiz estará bajo la oscuridad durante 2 minutos y 55 segundos, mientras que en Málaga será por 1 minuto y 53 segundos.

¿Por qué es especial el eclipse solar más largo del siglo 21?

El evento astronómico que ocurrirá en agosto de 2027 es un fenómeno que no suele acontecer con bastante frecuencia. A lo largo del siglo XXI habrá 224 eclipses y solo 68 serán denominados como 'totalidad', incluido el que ocurrirá en dos años. De esta manera, se tendrá que esperar hasta 2114 para ver algo semejante.

Su esplendor se debe al notable efecto que causa sobre los territorios que afecta. El área en cuestión estará cubierta por una profunda oscuridad y se podrá ver el borde del sol, aunque esto se notará principalmente en el norte de África.

