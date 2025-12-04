La NASA descubre moléculas de ARN en el asteroide Bennu que explicarían el origen de la vida

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) anunció un importante hallazgo: se detectaron aminoácidos y compuestos considerados precursores del ARN en muestras extraídas del asteroide Bennu, lo cual aporta nuevas evidencias sobre cómo se formó el sistema solar y qué elementos pudieron haber dado origen a la vida en la Tierra. Este descubrimiento fue posible gracias a la misión OSIRIS-REx, que logró traer a nuestro planeta fragmentos del asteroide.

Según el estudio publicado en la revista 'Nature Geoscience', en el material recolectado se identificó ribosa, una molécula fundamental en la estructura del ARN, y glucosa, una fuente primaria de energía en organismos vivos. Ambos compuestos estaban contenidos en una sustancia con textura similar a una goma, la cual no se había observado antes en este tipo de cuerpos celestes. Esta sustancia, además, estaba mezclada con abundante polvo proveniente de explosiones estelares, incluidas algunas supernovas.

PUEDES VER: El satélite de la NASA captura la primera imagen detallada de un tsunami enorme en el Pacífico

La importancia del descubrimiento de la NASA

Aunque por sí solas estas moléculas orgánicas, como los aminoácidos y las nucleobases, no son una prueba directa de vida, su hallazgo en el asteroide Bennu confirma que los elementos fundamentales para que esta surja están distribuidos ampliamente en el sistema solar, según explicaron los especialistas.

"Los cinco componentes utilizados para construir ADN y ARN ya se han encontrado en las muestras de Bennu traídas a la Tierra. Con la reciente detección de la ribosa (uno de los azúcares encontrados) significa que todos los elementos para formar la molécula de ARN están presentes en el asteroide", afirmó Yoshihiro Furukawa, quien lideró la investigación.

La teoría del 'mundo del ARN'

La detección de ribosa y la ausencia de desoxirribosa, componente esencial del ADN, fortalecen la teoría del "mundo del ARN", la cual plantea que las primeras formas de vida no dependían del ADN, sino del ARN como molécula fundamental para almacenar información genética y facilitar las reacciones bioquímicas necesarias para la existencia.

"Estos hallazgo son una prueba sólida de que los ingredientes químicos cruciales para la vida estaban disponibles de manera extensa en asteroides por todo nuestro sistema solar", afirmó la NASA al respecto.

Según explicó Furukawa, la vida que conocemos hoy funciona mediante un sistema complejo basado en ADN, ARN y proteínas. Sin embargo, en sus etapa primitiva, podría haber sido mucho más simple. "El ARN es el principal candidato para ser el primer biopolímero funcional, ya que puede almacenar información genética y catalizar numerosas reacciones biológicas", señaló.

Un extraño material encontrado

Un estudio publicado por la revista Nature Astronomy reveló un hallazgo sorprendente: en las muestras del asteroide Bennu se encontró una sustancia con textura gomosa, algo sin precedentes en las rocas espaciales analizadas hasta ahora. Los científicos consideran que este material inusual pudo haber desempeñado un papel clave en la creación de condiciones favorables para el surgimiento de la vida en la Tierra.

Además, otro estudio detectó una abundante presencia de polvo de supernovas, es decir, restos de antiguas estrellas que estallaron mucho antes del nacimiento de nuestro sistema solar. De hecho, se descubrió que Bennu contiene hasta seis veces más de este polvo estelar en comparación con cualquier otra muestra conocida, lo que sugiere que el asteroide se originó en una zona del espacio especialmente rica en escombros de estrellas antiguas.